Pence dice que la pandemia está a la baja en Florida durante mitin sobre aborto

EFE/EPA/Anna Moneymaker/Archivo

Miami, 5 ago (EFE).- El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, acudió este miércoles en Florida a varios mítines políticos como parte de la campaña de reelección del presidente Donald Trump centrados en el aborto y en los que aseguró que hay "tendencias alentadoras" de la COVID-19 en el estado.

"Es bueno estar con ustedes hoy mientras nos acercamos a un momento de elecciones", dijo Pence en la Iglesia Bautista Starkey Road, en Seminole, una ciudad del condado de Pinellas, en la costa oeste de Florida.

Pence, que viajó acompañado de Eric Hargan, subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como de su hija Charlotte, expresó que "la vida (en EE.UU.) está ganando corazones y mentes en la generación naciente".

"Se está diciendo la verdad sobre el aborto y esta nueva generación está eligiendo la vida", aseguró.

El vicepresidente agradeció durante su discurso al grupo antiabortista Susan B. Anthony List (SBA List), una red nacional de más de 837.000 estadounidenses fundada en 1993.

En sus declaraciones, Pence no dejó de mencionar al virtual contrincante demócrata de Trump en las presidenciales de noviembre próximo, Joe Biden.

"La verdad es que Joe Biden, el Partido Demócrata y la izquierda radical desharían todo el progreso que hemos hecho en la causa de la vida", manifestó.

Sobre la COVID-19, Pence, que también visitó la clínica gratuita A Women's Place, en el mismo condado, dijo que el Gobierno Trump seguirá aportando todos los recursos federales para que los floridanos tengan las pruebas y los suministros médicos.

Pence, quien anunció que el próximo martes visitará Arizona, finalizó el periplo por Florida en el evento "Fe en América", en un hotel de Clearwater Beach, al que acudieron más de un centenar de seguidores.

Por su parte, la campaña de Biden criticó la visita de Pence en medio de la pandemia en Florida, un estado que este miércoles superó el medio millón de casos de la COVID-19.

"Los floridanos no necesitan otra foto del vicepresidente Pence, especialmente con el riesgo de otra visita que no cumpla con las pautas de salud pública para mantener a los floridanos seguros", manifestó Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la campaña de Biden.

"El estado continúa viendo algunos de los casos más altos en la nación en este momento y eso se debe en gran parte a las fallas de Donald Trump. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de 7.000 floridanos y la respuesta de Donald Trump esta semana (ha sido): 'Es lo que es'", añadió.

Según el Departamento de Salud de Florida, la cifra de muertes por la enfermedad alcanzó este miércoles las 7.627, contando solo a los residentes en el estado.