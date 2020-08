Panamá.- El operador portuario neerlandés Unilloyd adquiere las sociedades del grupo Boluda

12/12/2019 Flota ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA ECONOMIA BOLUDA LINES



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El grupo Verenigde Tankrederij Holding, a través de su filial Unilloyd, ha adquirido el control exclusivo de las sociedades del grupo español Boluda, entre las que se incluye Boluda Tankers, Eurotanker Internacional y Compañía Marítima de Panamá.



La operación fue aprobada el pasado 28 de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en primera fase, al constatar que esta concentración no supone una amenaza para la competencia en los mercados afectados, dado que cada sociedad actúa en mercados geográficos diferentes y no existen solapamientos de sus actividades.



Unilloyd, que no opera en el mercado español, se dedica a la prestación de servicios marítimos y portuarios en la región de Ámsterdam-Rótterdam-Amberes (ARA). Abastece de combustible y lubricante al transporte marítimo a través de su flota de barcos cisterna y también ofrece servicios de transporte y flete de diversas sustancias petroquímicas



Por su parte, el grupo Boluda presta servicios de abastecimiento de combustible como mero intermediario entre la empresa comercializadora del combustible y el cliente final que lo adquiere. Lo hace a través de barcos cisterna que tiene en diversos puertos españoles, incluyendo las Islas Canarias. Además, realiza esta misma actividad en la Ciudad de Panamá a través de una de sus filiales.