‘Mulan’ se estrenará en Disney+ en ‘excepción’ a estrategia

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. va a ofrecer la película “Mulan”, el remake de acción en vivo del éxito animado, en su nuevo servicio de transmisión Disney+ el 4 de septiembre por un precio de alrededor de US$30. La cinta no se ha estrenado previamente en cine.

Disney ya sacó “Artemis Fowl” directamente en Disney+, pese a que su estreno estaba previsto inicialmente para cine. Pero “Mulan” es el tipo de estreno de Disney a lo grande que suele ir acompañado de un bombardeo de marketing atronador en todo el mundo. Si ese tipo de película puede ir directamente a Disney+, tal vez cualquier contenido puede.

También es la primera vez que Disney+ ofrecerá una película por una tarifa más allá del precio mensual del servicio. Apple Inc., Comcast Corp. o cualquiera de las numerosas compañías que ofrecen alquiler de contenidos digitales de pago por programa observarán la estrategia con mucha atención: Disney acaba de eliminar al intermediario.

“Mulan” también se estrenará en los cines donde esté permitido, por las restricciones de covid-19. En la llamada para anunciar resultados el líder ejecutivo de la compañía, Bob Chapek, dijo que la decisión era una “excepción“, no un cambio general en la estrategia.

Disney también va a ofrecer un nuevo servicio de TV con la marca Star a nivel internacional, con contenido de ABC, Freeform y otras redes.

Nota Original:‘Mulan’ Goes on Disney+ for $30 in ‘One-Off’ Strategy Shift

©2020 Bloomberg L.P.