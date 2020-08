Mike Bahía anuncia que su primer concierto digital será en septiembre

Fotografía promocional cedida por Warner Music que muestra al cantante colombiano, Mike Bahía. EFE/Warner Music

Miami, 5 ago (EFE).- El cantautor colombiano Mike Bahía anunció que tendrá su primer concierto de 2020 este 7 septiembre como parte del festival digital Claro Música Fest, en el que participará con su pareja Greeicy y su colega Reykon.

"Nosotros estábamos listos para una gira cuando arrancó todo esto y hay que adaptarse", dijo a Efe el artista, quien disfruta del éxito de su sencillo “Cuenta conmigo”, una colaboración con su compatriota Llane, el puertorriqueño PJ Sin Suela y el dominicano Mozart La Para.

"Esta canción representa donde quiero estar en este momento. Para mí transmite esa sensación de libertad que estamos añorando todos, aunque nos encante estar pasando tiempo en familia", agregó el músico, cantante y compositor de 33 años, cuyo nombre de pila es Michael Egred Mejía.

El concierto digital, que se inserta dentro de las tres fechas del Claro Música Fest como la “Urban pop party”, representa la primera experiencia de Mike Bahía en la nueva ola de presentaciones a través de internet, que comenzaron de forma gratuita y se han transformado en una de las pocas herramientas de los intérpretes para generar ingresos.

El costo de acceso a la transmisión es de 9,56 dólares estadounidenses.

Mike Bahía y Greeicy estaban listos para comenzar su “Amantes Tour 2020” cuando comenzaron en marzo las medidas de confinamiento, para intentar contener los contagios del coronavirus.

Los artistas han pasado la mayor parte de su encierro en una casa en las afueras de la ciudad colombiana de Medellín, donde comparten con sus nueve perros, que según reconoció el artista “son entrenamiento para hijos”, pues hasta duermen con ellos.

"Como todos, estamos preocupados por lo que está pasando y con la incertidumbre de lo que viene, pero con fe en que las cosas se van a arreglar y mientras tanto, hay que adaptarnos. Aunque parezca que sí, la vida no se detiene", subrayó.

En el concierto digital, el artista colombiano presentará por primera vez en vivo "Cuenta conmigo", aunque no reveló si se sumarán a su interpretación algunos de sus colaboradores.

Lo que sí no descartó es cantar con Greeicy, algo que le "encanta".

La última vez que estuvieron juntos sobre un escenario fue a mediados de marzo en Guatemala, aunque este año la pareja presentó el dueto "Si tu amor no vuelve".