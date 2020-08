Marta López informa sobre el estado de salud de Kiko Matamoros

31/07/2020 MARTA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



En mitad de la polémica de la familia Matamoros, Marta López se ha querido mantener al margen en todo momento y no ha aprovechado el momento para salir por televisión hablando de su relación con la hija de Kiko Matamoros. Parece que la influencer tiene más que claro que no va a entrar en el juego y que si se sabe algo públicamente es por la otra parte, ya que el colaborador de televisión solamente está desmintiendo las informaciones que se han vertido en los últimos días sobre ella.



"No voy a entrar en eso" nos ha dicho la novia de Kiko Matamoros cuando le hemos preguntado por cómo está llevando la críticas a las que está siendo sometida estos días. Marta López tampoco quiere hacer comentarios sobre la defensa que le ha hecho su pareja: "Entró por teléfono para decir cómo está en su programa, pero... pero sí, bueno".



En cuanto a cómo está Kiko Matamoros, Marta nos ha confesado que: "Bien, hoy ha dormido mejor. Bien. Estamos esperando que venga el médico y nos diga algo". Todavía no saben cuándo le van a dar el alta, pero si le han dicho de dónde puede venir la infección: "Sí, parece ser que de una herida interna, pero no lo saben aún con certeza. Tienen que ver si salen otros cultivos positivos, pero si parece ser que es eso".