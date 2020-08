López Obrador se fotografía con polémico artista de narcocorridos El Komander

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reacciona en rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Culiacán (México), 5 ago (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se fotografió este miércoles con Alfredo Ríos, conocido como El Komander, un polémico cantautor de narcorridos en el noroeste del país.

Al terminar la supervisión de una obra federal en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, el mandatario accedió a tomarse las imágenes con el artista y un par de niños antes de subirse a su camioneta.

"Vente, vente, pero con sana distancia", le dijo López Obrador al cantante, según un video que circula en redes sociales en el que la gente empieza a gritarle "te queremos" al mandatario.

Al cantautor se le asocia con el Movimiento Alterado, una corriente artística que ensalza las historias de los narcotraficantes y a la que grupos conservadores acusan de fomentar la narcocultura.

En algunas de sus canciones habla de inhalar cocaína, como en "El Taquicardio", y en otras de usar armas de uso exclusivo del Ejército, como en "Cuernito Armani".

Por esa razón, ciudades de estados como Tamaulipas, Aguascalientes y Querétaro han cancelado sus presentaciones por considerar que "incita a la violencia".

El Komander agradeció la fotografía a López Obrador y retuiteó mensajes que lo identifican como "AMLOver", como se le llama en México a los simpatizantes del presidente.

"Solamente voy llegando yo y me tocó verlo, pude acercarme y estoy contento de saludarlo", expresó a los medios el cantante, quien reside en Culiacán.

Esta no es la primera ocasión en la que el mandatario causa polémica por fotografiarse con personajes en Sinaloa.

En marzo pasado desató revuelo por haber saludado a Consuelo Loera, madre de Joaquín "el Chapo" Guzmán, en Badiraguato, ciudad de la que es originario el narcotraficante preso en Estados Unidos.

"Te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta, sí, sí, ya recibí tu carta", le dijo el mandatario a Loera en referencia a una petición en la que ella solicita su apoyo para obtener una visa que le permita visitar a su hijo en Estados Unidos.

La controversia arreció en junio, cuando el presidente justificó no atender directamente a los familiares de desaparecidos en Veracruz por las medidas de distanciamiento social.

"No puedo, por la sana distancia, exponerme y exponerlos a ellos; lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda esta situación de cuidado y sana distancia", argumentó entonces.

El presidente está de gira en el noroeste del país, donde ha visitado Nayarit, Sinaloa y viaja esta tarde a Sonora.

En esas entidades tiene programadas reuniones de seguridad, supervisión de obras federales y encuentros con pueblos indígenas.