Líbano.- Esper apunta a un posible "accidente" después de que Trump hablara de "ataque" tras las explosiones en Beirut

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mike Esper, ha apuntado este miércoles que las explosiones registradas el martes en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, fueron probablemente "un accidente", después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, hablara de "un terrible ataque".



Esper ha manifestado que Washington "aún está recopilando información sobre lo sucedido", pero ha manifestado que "la mayoría cree que fue un accidente, como se ha informado", según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.



"Estamos en contacto con el Gobierno de Líbano. Nos estamos posicionando para darles toda la asistencia que podamos. Ayuda humanitaria, suministros médicos, lo que sea, para ayudar al pueblo de Líbano", ha agregado el secretario de Defensa estadounidense.



Trump afirmó el martes que las explosiones "parecen ser un terrible ataque". "Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica", explicó.



"Esto fue, parece ser que fue, según ellos, que saben más que yo, pero parece que piensan que fue un ataque. Que fue una bomba de algún tipo", manifestó, sin dar más detalles y después de que las autoridades libanesas evitaran pronunciarse sobre las causas del incidente.



Sin embargo, fuentes del Pentágono citadas por la CNN han resaltado que por el momento no hay pruebas que apunten a que lo sucedido en el puerto de Beirut fuera un ataque.



Por otra parte, el Departamento de Estado ha confirmado que al menos un ciudadano estadounidense murió a causa de la explosión, que ha dejado al menos 135 fallecidos y cerca de 5.000 heridos, según el último balance facilitado por el ministro de Sanidad libanés, Hamad Hasán.



"Estamos trabajando de cerca con las autoridades locales para ver si hay más ciudadanos estadounidneses afectados. Por respeto a las familias en estos momentos difíciles, no tenemos más comentarios", ha dicho un portavoz del Departamento.



Las causas de las explosiones aún se desconocen, si bien los medios locales han informado de que se produjeron en una zona donde hay almacenes con explosivos. En estos momentos, la principal hipótesis es que las 2.750 toneladas de nitrato de amonio acumuladas en uno de ellos estallaron por las precarias condiciones de seguridad en el lugar.



El director de Seguridad Nacional, Abbas Ibrahim, ha explicado que en el puerto se guardan los explosivos incautados por las autoridades portuarias de Beirut desde hace años, aunque ha insistido en esperar a las conclusiones de la investigación antes de adelantar causas.



A este respecto, el gobernador de Beirut, Maruán Abud, ha revelado este miércoles en MTV que había un informe de 2014 que alertaba sobre la posibilidad de que se produjera un accidente de este tipo en el puerto.



El primer ministro, Hasán Diab, ha confirmado este miércoles la hipótesis del accidente y ha reiterado que es "inaceptable" que hubiera 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas desde hace seis años en uno de estos almacenes, tras lo que ha reclamado "las mayores penas" para los responsables".