La unión fue la clave para que Pumas se sobrepusiera a la salida de Míchel

Fotografía de archivo del entrenador español José Miguel González ""Michel""durante un entrenamiento con los Pumas de la UNAM.EFE/ Sáshenka Gutiérrez /Archivo

México, 5 ago (EFE).- Johan Vásquez, defensa de los Pumas UNAM, reconoció este miércoles que la unión del grupo fue la clave para sobreponerse a la renuncia del español Míchel en la dirección técnica y ocupar los primeros puestos en la clasificación en el Apertura.

"Cuando pasó (salida de Míchel) hubo rumores que, si los crees, te afectan mentalmente. Nosotros no fuimos así, lo hablamos, somos un grupo sano y unido, llegamos a la conclusión de que todo dependía de nosotros", aseguró en videoconferencia.

En los primeros dos partidos del Apertura 2020, los Pumas, que sufrieron la salida de Míchel tres días antes de su debut en el torneo, derrotaron al Querétaro y al Atlas, resultados que tienen a los universitarios en el segundo puesto de la clasificación.

"Tras la salida de Míchel no hubo un cambio drástico, lo único que Andrés Lillini (actual entrenador) nos dio confianza de jugar, no cambiaron demasiadas cosas de un día para otro. Es de casa, sabe lo que representa la institución y lo transmite en cada entrenamiento y partido" añadió.

Los triunfos ante el Querétaro y el Atlas se dieron en los últimos 10 minutos de los partidos, con goles del argentino Juan Dinenno, quien en ambos duelos convirtió dobletes.

"Lo que destaco del equipo en las victorias es la garra puma de no dejar de luchar, que no se da por vencido, eso nos transmite Lillini", comentó.

Antes de iniciar el Apertura, el futuro lucía incierto para los Pumas, no sólo por la renuncia de Míchel, sino por las bajas de jugadores clave como Pablo Barrera y el poco presupuesto para contratar figuras, además de tener que ajustar los salarios del primer equipo por la pandemia de la COVID-19.

"No nos sorprende (estar en los primeros lugares), fue lo que trabajamos en la pretemporada, hubo cambios, pero nos supimos reponer mentalmente. Vamos a luchar cada semana para mantener nuestra posición", expresó Vásquez.

Sobre las actuaciones de Dinenno, líder de los goleadores en el Apertura con cuatro goles, el antiguo elemento del Monterrey, elogió a su compañero.

"Dinenno nos ayuda mucho como (el paraguayo) Carlos González arriba, generamos demasiado y como dijo Lillini, lo tenemos de nuestro lado, esperamos siga así y le demos confianza para anotar goles", afirmó.

En la tercera fecha del Apertura, los Pumas reciben al Juárez, sexto con cuatro unidades.