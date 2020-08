La actividad industrial argentina desacelera la caída interanual al 6,6% en junio

De acuerdo con los datos oficiales, la producción industrial mostró incluso en junio una mejora del 13,8 % respecto a los niveles de mayo. EFE/Nicolás Aguilera/Archivo

Buenos Aires, 5 ago (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en junio pasado una caída interanual del 6,6 %, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La magnitud de retroceso es bastante menor a la verificada en abril y mayo, cuando la actividad manufacturera, en buena parte paralizada por las medidas ante la COVID-19, se desplomó un 33,5 % y un 26,4 %, respectivamente.

De acuerdo con los datos oficiales, la producción industrial mostró incluso en junio una mejora del 13,8 % respecto a los niveles de mayo.

Según una encuesta del Indec entre unos 1.700 establecimientos industriales, en junio el 46 % operó con normalidad, mientras que un 54 % operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

En el acumulado del primer semestre del año, la actividad industrial argentina arrastró un descenso del 14,6 %.

En junio, casi todas las ramas industriales registraron caídas interanuales de producción, pero las más afectadas fueron la elaboración de prendas de vestir, cuero y calzado (-38,9 %), las industrias metálicas básicas (-36,8 %), la industria automotriz (-31,8 %).

"Durante junio la actividad manufacturera continuó recuperándose del pozo al que había llegado en abril, pero los plazos de reactivación se están alargando, y la industria muestra un nivel de actividad general similar al exhibido en marzo, aunque con fuertes diferencias en la evolución particular de cada sector", dijo la consultora Orlando Ferreres & Asociados en un informe.

Según la consultora, para los próximos meses, "ya no se espera un rebote que ubique a la industria en los niveles que mostraba en 2019".

"La extensión de la cuarentena, con el actual sistema 'intermitente', junto con la profundización de la recesión económica y la caída de la demanda interna, atentará contra una reactivación industrial temprana", advierte el informe privado.

En medio de una recesión económica en Argentina que ya suma dos años, la actividad industrial local cayó un 5 % en 2018 y un 6,4 % en 2019. EFE

nk/rgm/dmt