Irene Rosales muestra las consecuencias de su fatídica caída en Cantora

12/04/2019



Después de haber conocido que Irene Rosales había sufrido un accidente el pasado fin de semana en Cantora, durante la celebración del 64 cumpleaños de Isabel Pantoja, poco a poco la protagonista ha ido desvelando más detalles del suceso. Ayer, en clave de humor, la mujer de Kiko Rivera compartía en su cuenta de Instagram un storie que reflejaba el momento de la caída. Sucedió mientras grababa un vídeo para promocionar la marca de camisetas, "Marcallao" que han sacado a la venta Anabel Pantoja y su novio, Omar Sánchez. Un tropezón a la hora de bajar un escalón de piedra que terminó de la peor manera posible, con la sevillana por los suelos. Sin embargo, Irene ha sido la primera en reírse de su torpeza con un vídeo en el que se autodefine como "la Beyoncé de Castilleja".



Ahora, y ante las numerosas muestras de preocupación de sus seguidores, la mujer de Kiko Rivera ha compartido un nuevo storie en su cuenta de Instagram en el que, tras agradecer el apoyo de sus fans, aclara lo que sucedió y muestra las consecuencias de su fatal accidente. "La caída fue un poco tonta, pero esas típicas caídas siempre hacen un poco de daño. Me ha pasado por ser un poquito torpe. Puse mal el pie, o no medí bien la altura.. y me caí. Ahora ahí voy", asegura Irene de lo más natural. Eso sí, aunque la nuera de Isabel Pantoja le quita hierro al asunto, la verdad es que la imagen de su pie completamente amoratado impacta.



Por suerte, y como revela Irene, "el hinchazón me ha bajado bastante. El hematoma todavía esta bien grande, puedo andar practicamente bien, no me duele". Y es que la sevillana, que es una todoterreno, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Gran Canaria con Kiko y sus hijas Ana y Carlota, y a través de sus redes sociales nos está haciendo testigos de estas familiares vacaciones que tanta falta les hacían y con las que tan felices se muestran.