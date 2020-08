Inversores mayores apuestan al oro, los más jóvenes al bitcóin

(Bloomberg) -- El comportamiento de los inversores minoristas durante la pandemia varía significativamente según los grupos de edad, dice JPMorgan Chase & Co.

En general, los inversores están interesados en activos alternativos, pero los de más edad están comprando oro, mientras que los más jóvenes prefieren bitcóin, dijeron estrategas dirigidos por Nikolaos Panigirtzoglou. Los mileniales están abrazando la renta variable, en particular los valores tecnológicos, mientras que las personas mayores están vendiendo acciones, dijeron.

“Las cohortes de más edad continuaron inyectando su exceso de liquidez en los fondos de bonos, cuya compra se mantuvo fuerte durante junio y julio”, escribieron los estrategas en un comentario del 4 de agosto que analiza los flujos de inversión.

La demanda de los inversores minoristas este año resulta evidente en el salto del 46% en las acciones a nivel mundial desde los mínimos de marzo, el aumento en las participaciones mundiales de fondos cotizados respaldados por oro y las recientes manifestaciones en criptomonedas. La presencia de operadores no profesionales también se aprecia por todo el mercado, desde opciones exuberantes a una moderación de la volatilidad, mientras que el rendimiento de la selección de valores y el rally del mercado fue bastante bueno frente al de los inversores institucionales.

Los ETF de oro y de bitcóin han registrado fuertes entradas en los últimos cinco meses, ya que tanto los inversores mayores como los más jóvenes apuestan por una moneda “alternativa”, escribieron los estrategas. El índice Bloomberg Dollar Spot ha perdido aproximadamente un 1,7% durante el mismo período, lo que alimenta un debate sobre si hay un período prolongado de debilidad del dólar.

