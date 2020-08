Instagram lanza ‘Reels’, clon de TikTok, en más de 50 países

(Bloomberg) -- Instagram, la aplicación de Facebook Inc. para compartir fotografías, está lanzando su clon de TikTok en más de 50 países, una semana después de que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, defendiera las estrategias de imitación de la compañía ante los legisladores estadounidenses en una audiencia antimonopolio.

El producto, llamado Reels, permite a las personas editar clips de videos de 15 segundos junto con música, al igual que en TikTok. Se integrará en Instagram en Estados Unidos y en otros lugares, dijo la compañía el miércoles en una publicación de blog. Reels es la segunda característica principal de Instagram que sigue a una casi idéntica popularizada por un competidor. Instagram Stories, la herramienta para publicar videos y fotos que desaparecen después de cierto tiempo, se inspiró en Snap.Reels no es el primer intento de Facebook por desafiar a TikTok. Lasso, de Facebook, una aplicación separada con características similares que se probó en mercados limitados, fue cerrada el mes pasado porque no logró ganar una audiencia. Reels podría tener mejor suerte. Su lanzamiento se da justo cuando la existencia de TikTok en EE.UU. está siendo desafiada por el presidente Donald Trump.TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance Ltd., enfrenta una prohibición en EE.UU. o una posible escisión y venta a un propietario estadounidense, posiblemente Microsoft Corp. Trump y otros funcionarios dicen que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional porque el Gobierno chino podría tener acceso a datos de los estadounidenses. TikTok ha negado reiteradamente las acusaciones.

“El momento coincide en algunos aspectos”, dijo Vishal Shah, director de producto de Instagram, en una entrevista con periodistas. Facebook ya lanzó Reels en otros países, incluida India, después de que el Gobierno prohibiera TikTok allí.

La presión de Trump ha llevado a algunos creadores de TikTok a redirigir sus audiencias a Instagram, con la esperanza de un futuro más estable en caso de que prohíban TikTok. Facebook se beneficia de la incertidumbre incluso si reguladores investigan a la compañía por posibles violaciones de la ley antimonopolio, particularmente su práctica de comprar y copiar competidores.

Nota Original:Facebook’s Instagram Launches TikTok Copycat in Political Storm

