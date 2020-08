Hugo Sierra e Ivana Icardi, ¿nuevo miembro en la familia?

05/08/2020 HUGO SIERRA E IVANA ICARDI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



Hugo Sierra e Ivana Icardi están viviendo el mejor verano de sus vidas y es que a pesar de esta situación tan anómala que nos está tocando vivir, los dos tortolitos están disfrutando el máximo del tiempo que tienen libre y se muestran de los más enamorados posibles. Su romance comenzó en Supervivientes y aunque su relación no llegó a buen puerto en Honduras, tras abandonar el concurso, ambos decidieron darse una segunda oportunidad en el amor.



Estamos seguros de que los dos no se arrepienten en absoluto de esta segundo intento en su relación, ya que les vemos de lo más enamorados posible. Actualmente se encuentran en Gran Canaria y ¡atención! porque tal y como han subido ambos a sus historias de Instagram, podrían tener su primera mascota.



El exnovio de Adara Molinero y la concursante de Supervivientes 2020 han colgado una fotografía en la que sale un perrito en los brazos de Ivana. Y es que aunque todavía ninguno de los dos ha hecho ningún comentario por redes sociales, se puede tratar de la primera mascota que tienen en común.



Sea lo que sea, lo que está claro que los dos han callado muchas bocas. Recordemos que cuando Hugo quiso dejar a Ivana en Supervivientes, muchos aseguraron que realmente no sentía nada hacia ella y ahora, tras haber estado distanciados un tiempo, no pueden estar más felices juntos.