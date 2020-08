Gobierno y acreedores de Argentina celebran acuerdo para reestructurar deuda

Actualiza con conferencia de prensa del ministro de Economía. ///Buenos Aires, 4 Ago 2020 (AFP) - Argentina y sus acreedores alcanzaron este martes un acuerdo in extremis para reestructurar deuda por unos 66.000 millones de dólares, lo que aleja al país de las consecuencias de un default y le abre la puerta a negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional."Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de la pandemia. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar", se congratuló el presidente de centro-izquierda Alberto Fernández.Los tres principales grupos de acreedores, Ad Hoc, Exchange y Comité de Acreedores de Argentina, que detentan cerca de la mitad de la deuda a reestructurar, se declararon "complacidos" con el "acuerdo preliminar", y en un comunicado lo consideraron como "un buen resultado para todos los participantes".Aunque no utilizó el término "preliminar", el gobierno argentino estableció un lapso de 20 días para cerrar los detalles de la nueva propuesta, especialmente aspectos legales, hasta el 24 de agosto.El anuncio ocurrió este martes, a pocas horas del vencimiento del plazo establecido por el Ejecutivo para adherir a su oferta de canje.La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, felicitó a Fernández y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, así como a los acreedores, por este "principio de acuerdo"."Es un paso muy importante. Esperamos que haya una conclusión exitosa, en el interés de todas las partes", escribió Georgieva en su cuenta de Twitter. - "Ojalá acepten" - En las calles de Buenos Aires, algunos expresaban su esperanza por esta noticia que cae en medio de una dura crisis económica, agravada por la pandemia de la covid-19 en un país con niveles de pobreza de 40% y desempleo por encima de 10%. "Ojalá que se haga ese acuerdo, ojalá que acepten esas condiciones para poder salir de una deuda que nadie ha querido", dijo a la AFP Josefina Sartora, una jubilada de 70 años.Para contrarrestar el impacto social de la crisis, el gobierno de Fernández lanzó un ambicioso plan de subsidios al empleo y a los sectores más vulnerables. Con una recesión que acumula dos años, el FMI prevé para 2020 una contracción del PIB de 9,9%."Esperemos que esto sirva para que el gobierno reactive algo", expresó Oscar Bustillos, quiropedista de 62 años, que no ha podido trabajar en estos meses debido al confinamiento. Para el economista Matías Carugati, el país está lejos de cantar victoria. "Resolviendo el tema de la deuda pública, el gobierno 'tacharía' uno de los problemas de la agenda. Pero todavía le quedaría por atender la grave situación económica (...) y una situación social más que preocupante". - "Esfuerzo importante" - Las partes, que hasta el lunes se mostraban firmes en sus posiciones, cedieron en varios puntos."Los acreedores han hecho un esfuerzo importante, que reconocemos", destacó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una rueda de prensa.La oferta formal de Argentina presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), contemplaba el pago de unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores exigían unos 56,5 dólares por cada 100.El nuevo planteamiento coloca la recuperación en 54,8 dólares por cada 100, con la anticipación de los plazos de pago, explicó Guzmán. - El default, un riesgo para todos - A lo largo de más de cuatro meses de negociaciones, tanto el gobierno como los acreedores han insistido en que desean evitar las consecuencias de un prolongado default, en el que ya Argentina incurrió el 22 de mayo.Cinco de los bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos. Argentina incumplió con la cancelación de intereses por 500 millones de dólares en mayo y otros 600 millones la semana pasada.La mora permite a los fondos de inversión que detentan esos bonos acudir a los tribunales en Nueva York para solicitar el pago de la deuda.Pero de concretarse el acuerdo en las próximas semanas, el fantasma del default quedará atrás y se abrirá camino para negociar un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, tras el que Buenos Aires suscribió en 2018 por 57.000 millones de dólares, de los que recibió 44.000 millones.El FMI apoyó la búsqueda de un entendimiento entre Argentina y sus acreedores. Pero las tratativas con el organismo no serán simples.La deuda con el FMI "involucra mucho dinero en los próximos años. Llegar a un acuerdo con el organismo podría no ser tan fácil como parece, porque los técnicos del Fondo van a pedir un plan económico consistente, algo que hasta ahora no se ha presentado más que en líneas muy generales", opinó Carugati.La deuda pública argentina totaliza 324.000 millones de dólares, cerca de 90% del PIB. ml-nn/rsr -------------------------------------------------------------