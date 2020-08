Fútbol/Liga Europa.- Bordalás: "Si marcamos el penalti cambia el partido"

05/08/2020 José Bordalás, Getafe DEPORTES Bernd Thissen/dpa



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó la eliminación en la Liga Europa este miércoles a manos (2-0) del Inter de Milán, donde sufrieron la calidad y la "diferencia" con el equipo italiano, con millones arriba con Lukaku.



"Estamos tristes porque creo que el equipo ha tenido un grandísimo partido. Hemos tenido contra las cuerdas al Inter en el segundo tiempo. Hemos tenido el control de partido y desafortunadamente en un error, en el primer gol cuando no habían tenido nada, se ponen por delante", dijo en rueda de prensa.



El cuadro azulón cayó en octavos de final a pesar de tener el empate en el penalti fallado por Jorge Molina en la recta final. "Sí llegamos a marcar el penalti habría cambiado. Ahora toca descansar. No hay que culpar a nadie, puede ocurrir en los penaltis", dijo.



Bordalás volvió a recordar las diferencias de presupuestos como hizo en la previa. "El equipo no le ha perdido la cara al partido. Los jugadores han leído perfecto el planteamiento. Ha sido fantástico y estoy orgulloso. La diferencia es muy grande, el jugador que nos ha marcado el primer gol cuesta más que todo el Getafe", afirmó.