Fútbol.- Bartomeu: "Se ha hecho autocrítica positiva entre todos"

13/03/2020 Reunión de la primera plantilla de fútbol del FC Barcelona con el presidente, Josep Maria Bartomeu, para detener la actividad deportiva por el coronavirus DEPORTES FC BARCELONA



"Setién es la persona en la que depositamos nuestra confianza"



El presidente del Barça habló también del Barça-Nápoles, fichajes y de la renovación de Ter Stegen



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se mostró optimista de cara a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles el próximo sábado, ya que ve al equipo con "sensaciones positivas" tras hacer "autocrítica".



"Será un gran partido de Champions. Las sensaciones son muy positivas y los jugadores están entrenando con muchas ganas. Será un partido especial, tenemos mucha ilusión y esperanza depositadas en esta competición", dijo este miércoles en una entrevista con Bein Sports, sobre el duelo en el Camp Nou.



El presidente azulgrana respondió al del club italiano, Aurelio de Laurentiis, por sus continuas críticas a que el partido se juegue en Barcelona ante los rebrotes de coronavirus. "Mensajes como el de De Laurentiis pueden ser malos para todos. Debemos recuperar la normalidad y eso pasa por que los equipos jueguen en sus campos", afirmó.



"Se ha hecho autocrítica positiva entre todos. Nos encontramos en una situación en la que sabemos donde están los posibles errores y a partir de ahí tenemos que crecer para corregirlos. Estamos preparados, con las ilusiones renovadas y mucho ánimo", añadió tras el tropiezo después del confinamiento en la defensa de la liga.



"Quique Setién tiene contrato para la próxima temporada y será un curso diferente, con jugadores muy jóvenes y también del Barça B. Se debe hacer un trabajo importante y Setién es la persona en la que depositamos nuestra confianza", explicó, reafirmando al técnico.



Bartomeu volvió a asegurar que Leo Messi no se irá del Barça y terminará "su vida profesional" en el club y se refirió a la negociación para renovar a Ter Stegen. "Es un jugador y persona excelente. En la situación actual de pandemia hay que esperar para afinar su renovación, pero su futuro pasa por renovar con el FC Barcelona y hablaremos cuando haya serenidad", confesó.



"No prevemos grandes operaciones entre los grandes clubes europeos. Cuando termine la Champions hablaremos con muchos clubes, pero actualmente está todo parado. Los jugadores jóvenes que están llegando al primer equipo y al Club no están en venta. Estamos intentando crear una nueva generación de jugadores con gran talento y que serán las estrellas del futuro", añadió sobre el complicado mercado de fichajes que dejará la crisis de la COVID-19.