Fauci discrepa con Trump respecto de la velocidad de las pruebas

“Necesitamos hacerlo mejor”, dijo el miércoles Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, sobre las pruebas en una entrevista con David Westin de Bloomberg Television. “No hay excusas. Tiene que hacerse”.

El comentario sobre las pruebas de Fauci fue una de las áreas donde sus comentarios chocaron con las declaraciones de Trump. Fauci instó a las personas a escuchar a los expertos médicos sobre los medicamentos como la hidroxicloroquina, que Trump ha promocionado para tratar el virus a pesar de una advertencia de Estados Unidos sobre su uso. Fauci dijo que las escuelas en algunas partes del país aún no deberían volver a abrir, incluso cuando Trump dice que deberían hacerlo.

La brecha entre los comentarios de los dos hombres se produce después de que Trump ha hecho, en repetidas ocasiones, comentarios despectivos sobre Fauci, junto con las detalladas declaraciones de la Casa Blanca sobre el científico, que más tarde resultaron ser falsas. Peter Navarro, uno de los asesores económicos de Trump, el mes pasado publicó una columna de opinión criticando a Fauci. Trump dijo que Navarro habló por sí mismo y que no debería haberlo hecho.

Fauci ha advertido regularmente sobre la gravedad de la pandemia, que ha cobrado la vida de más de 156.000 personas y que registra casi 5 millones de casos confirmados en EE.UU., mientras que Trump ha minimizado la enfermedad.

Fauci y otros funcionarios de salud pública han dicho que se necesitan resultados de prueba más rápidos para prevenir la propagación del virus. Esperar días para obtener resultados significa que muchas personas pueden transmitir el virus sin darse cuenta antes de saber que son positivos y tomar precauciones.

Fauci dijo que Estados Unidos todavía tiene demasiados casos en los que los resultados de las pruebas tardan días o una semana en entregarse. “No puedo defender eso con credibilidad y decir que es algo bueno, porque no lo es”, dijo. Señaló que el objetivo es tener al menos 95% de los resultados de las pruebas antes de una semana.

“Nadie está ni cerca”

Por el contrario, más temprano la mañana del miércoles, Trump elogió las pruebas en EE.UU. y le dijo a Fox News que “50% de las pruebas del país se entregan en poco tiempo. Haremos más, pero debes recordar que hicimos 61 millones de pruebas”. “Nadie está ni cerca de nosotros en cuanto a las pruebas”.

“Nuestras pruebas son las mejores, las mejores del mundo”, dijo Trump. “Y todo el mundo habla de eso, aparte de algunas noticias falsas, que no les gusta hablar de eso”.

Trump ha citado la cantidad de pruebas administradas en Estados Unidos para defender su manejo de la pandemia. Él ha afirmado falsamente que la cantidad de pruebas administradas es la razón del aumento de los casos de coronavirus.

Fauci no criticó al presidente durante la entrevista de Bloomberg Television, pero dijo que hay un “mensaje inconsistente en este momento” de la administración desde que Trump comenzó a alentar a las personas a usar tapabocas, aunque el presidente rara vez usa una.

Expertos médicos

Fauci dijo que en cuestiones médicas, los estadounidenses deberían escuchar a los expertos médicos. “Si se refiere a un asunto médico, escuche a los expertos médicos”, dijo Fauci. Citó la hidroxicloroquina, el fármaco promocionado por Trump, como un ejemplo de áreas donde los expertos en salud son unánimes.

Fauci se mostró optimista sobre el potencial de una vacuna, incluso si solo alcanza el umbral mínimo de aprobación, y dijo que confía en que las personas puedan votar con seguridad en noviembre si usan tapabocas y mantienen una distancia de alrededor de dos metros con los demás.

“Tenemos que unirnos todos”, dijo Fauci, alentando a las personas a usar tapabocas, permanecer al aire libre cuando se encuentran con personas, evitar grandes multitudes y lavarse las manos con frecuencia. “Podemos hacerlo si todos hacen esas cosas fundamentales de salud pública”.

En la entrevista de Fox, Trump adoptó un tono diferente, diciendo que el virus eventualmente “desaparecería, así como las cosas desaparecen”.

“Este país ha hecho un gran trabajo con el coronavirus”, aseveró Trump.

