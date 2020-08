Explosión en Beirut se debería a químicos almacenados desde 2014

(Bloomberg) -- El volátil químico al que las autoridades libanesas responsabilizan por la fatal explosión del martes en Beirut permanecía almacenado en el puerto de la ciudad desde hace seis años pese a advertencias de funcionarios de aduanas sobre sus peligros, según los documentos.

El nitrato de amonio llegó en 2014 como carga en el barco Rhosus, según dos cartas dadas a conocer por el director general de aduanas del Líbano. Por razones que no están claras, trabajadores del muelle descargaron el químico —que puede ser utilizado en la fabricación de fertilizantes y explosivos— y lo almacenaron.

Funcionarios de aduanas posteriormente solicitaron al menos dos veces a las autoridades judiciales que emitieran órdenes para que el nitrato de amonio fuera confiscado o reexportado, según las cartas. En una de las cartas, fechada el 3 de mayo de 2016, el director general en ese momento, Shafik Merhe, advirtió sobre “el peligro extremo” de almacenar el químico en una bodega “en estas inadecuadas condiciones climáticas”. El material representaba un riesgo para el personal y el puerto, dijo.

La cadena libanesa de televisión LBCI informó que el barco Rhosus tenía previsto zarpar con su carga desde Beirut hace seis años, pero permaneció en el puerto debido a una falla mecánica. El martes, trabajadores que estaban soldando una puerta comenzaron un incendio que hizo explotar los productos químicos, informó LBCI, citando a personas que asistieron a una conferencia del Consejo Supremo de Defensa después de la explosión.

La explosión dejó al menos 100 víctimas fatales y miles de heridos. Las autoridades atribuyeron el evento a una gran cantidad de nitrato de amonio, equivalente a 1.800 toneladas de TNT, que se mantenía almacenado en el puerto, sin decir qué desencadenó la explosión.

El primer ministro Hassan Diab calificó el martes el almacenamiento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto como “inaceptable” y dijo que los responsables enfrentarían a la justicia.

Nota Original:Beirut Blast Blamed on Chemical Cargo Removed From Ship in 2014

