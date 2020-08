Etiopía/Egipto.- Egipto y Sudán rechazan la última propuesta de Etiopía sobre su presa en el Nilo Azul

25/11/2017 La Presa del Gran Renacimiento que construye Etiopía en el Nilo Azul POLITICA INTERNACIONAL Gioia Forster/dpa



Jartum critica la postura de Adís Abeba y amenaza con retirarse de las conversaciones



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Egipto y Sudán han expresado este miércoles su rechazo a la última propuesta de Etiopía para lograr un acuerdo sobre la construcción de una presa por parte de Adís Abeba en el río Nilo Azul, un proceso mediado en estos momentos por la Unión Africana (UA).



El Cairo y Jartum han trasladado en una carta al organismo continental su rechazo a la decisión de Etiopía de proceder al llenado de la presa y han resaltado que la nueva propuesta viola la declaración de principios tripartita de 2015 y las directrices de la UA de julio de este mismo año, según el diario egipcio 'Al Ahram'.



En este sentido, el Ministerio de Irrigación sudanés ha mostrado su "firme rechazo" a la propuesta etíope y ha criticado que Adís Abeba "no quiera firmar un acuerdo legal vinculante" sobre algunos puntos y esté aplazando los distintos aspectos de disenso a conversaciones posteriores a un pacto.



Por ello, Jartum ha manifestado que la postura etíope "suscita graves preocupaciones sobre el proceso de negociaciones y los progresos logrados" y ha amenazado con abandonar los contactos si Adís Abeba no cambia de actitud, tal y como ha recogido el portal de noticias Sudan Tribune.



Los gobiernos de Etiopía, Egipto y Sudán acordaron el martes aplazar a la semana que viene sus contactos por la presa, un proceso que ha sufrido numerosos altibajos en los últimos meses, para que El Cairo y Jartum analizaran la última propuesta etíope.



El ministro de Irrigación etíope, Seleshi Bekele, destacó que había habido progresos en los contactos y reiteró el compromiso del país con lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes, ante los temores de El Cairo y Jartum sobre una reducción del caudal del río por la obra.



El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, destacó el 22 de julio que las autoridades habían llevado a cabo el llenado de la presa "sin dañar a nadie". "La presa beneficiará a los países río a bajo en lugar de causarles daño", arguyó.



Los tres países coincidieron el 26 de junio en evitar cualquier acción "unilateral" sobre la presa, incluido el llenado de su embalse, hasta que no haya un acuerdo "vinculante" entre los tres, tras el principio de acuerdo del 31 de enero, que no llegó a ser firmado.



Etiopía está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente. Sudán, por su parte, apoya la presa, ya que regulará los flujos y suministrará electricidad y regadío.



Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente con 1.800 metros de largo, 155 metros de alto y un volumen total de 10,4 millones de metros cúbicos, según recoge la empresa Salini Impreglio en su página web.