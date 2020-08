Estados Unidos.- Trump: "Cuando veo gente arrodillada en la NBA, desconecto del partido"

29/07/2020 29 July 2020, US, Midland: US President Donald Trump speaks to invited guests after visiting Latshaw Rig 9 on the Double Eagle well site southeast of Midland as he attends a pair of fund raisers in nearby Odessa. Photo: Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa DEPORTES INTERNACIONAL Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "vergonzoso" el hecho de que la mayor parte de los jugadores de la NBA se arrodillen durante la interpretación del himno antes de sus partidos, como protesta por el racismo presente en la sociedad estadounidense, y ha asegurado que cuando ve que esto ocurre desconecta del encuentro.



"Cuando veo gente arrodillada durante el partido y sin respetar nuestra bandera y nuestro himno nacional, lo que hago personalmente es apagar el partido", explicó en una entrevista telefónica en el programa de Fox News 'Fox & Friends'.



Así, considera que a otros muchos norteamericanos tampoco les gusta esta actitud. "Creo que es vergonzoso. Trabajamos con ellos -la NBA- para tratar de volver, estuve presionando para que volvieran. Y entonces los veo a todos arrodillados durante el himno. Eso no es aceptable para mí. Cuando los veo arrodillarse durante el partido, solo desconecto. No tengo ningún interés en el partido. Y permítanme decirles esto, muchas otras personas tampoco", indicó.



En una aparición el miércoles por la mañana en Fox & Friends, se le preguntó a Trump sobre su opinión sobre el estado de la liga, que ha visto a la mayoría de sus jugadores y entrenadores arrodillarse durante el himno en apoyo de Black Lives Matter y otros movimientos de justicia social.



Solo dos jugadores, el pívot de Miami Heat Meyers Leonard y el alero de Orlando Magic Jonathan Isaac -este último sin la camiseta con la leyenda 'Black Lives Matter'-, no se han arrodillado durante el himno desde que los 22 equipos reanudaron su temporada en el Walt Disney World Resort de Orlando (Florida). También el entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, crítico firme ante la injusticia racial, y su asistente Becky Hammon han optado por quedarse de pie durante el himno.