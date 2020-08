Erika Ender se desnuda para el disco más revelador de su vida

En la imagen, la compositora y cantante panameña Erika Ender. EFE/Antoni Belchi/Archivo

Miami, 4 ago (EFE).- La pandemia del coronavirus provocó un profundo viaje interior a Erika Ender, quien lo transformó en su nuevo disco al que ha dado el nombre de “MP3-45”. Su segunda entrega es la canción “Vamos a darnos un día”, con la que la cantautora panameña quiere motivar “a sacar el amor de la rutina”.

Aunque la canción salió acompañada del video más sexy de la prolífica carrera de Ender, conocida a nivel mundial por ser la compositora junto con Luis Fonsi de “Despacito”, la artista panameña aseguró en una entrevista con Efe que con “Vamos a darnos un día” no solo le quiso hablar a las parejas.

“El concepto es que tenemos que consentirnos, tomar un espacio para dar amor o darnos amor. Para hacer las cosas que nos unen a nosotros mismos o a la gente que amamos, que para crear momentos especiales basta con usar un poco la imaginación y darse el tiempo para llenar la vida de detalles bonitos”, indicó Ender.

El video no solo es bonito, sino muy sexy. Ender y el actor colombiano Christian Carabias aparecen en sensuales escenas de cama y de ducha, además de compartiendo su amor en un lujoso apartamento de paredes de vidrio, desde las que se ven los hermosos paisajes de la Bahía de Vizcaya, en la ciudad estadounidense de Miami.

“Christian es un amigo muy querido desde hace muchos años. Nos conocemos muy bien, por eso me arriesgué”, reconoció la artista en referencia a las escenas en las que sale prácticamente desnuda.

El mensaje y las imágenes buscan transmitir una filosofía de vida que se le hace esencial para ir creando momentos de felicidad. También para mantener las relaciones vivas, “especialmente en estos momentos tan duros que estamos viviendo, en los que los días se parecen unos a los otros”, destacó.

La artista acompañó la letra de elementos que recuerdan a las baladas de los años 70, que fusionaban la música romántica con elementos de orquesta y una base disco. Decidió hacerlo así no solo por su amor por lo “vintage”, sino porque se trata de una parada en el viaje musical de su vida.

UN DISCO LLENO DE SÍMBOLOS

El primer sencillo de “MP3-45” es “Cosas que echo de menos”. La canción fue el punto de partida para una inédita aventura discográfica.

“La escribí al principio del encierro y me enfoqué en esa sensación de pérdida”, explicó.

A partir de allí decidió jugar con el pasado y el presente, comenzando con el nombre del disco: “Se llama ´MP3-45´ porque son los dos formatos principales que marcaron mi vida musical. El MP3 es el presente digital. El 45 era el disco de vinilo pequeño que recuerdo de mi infancia”, detalló.

La producción tendrá temas y géneros musicales que la definen. El lado de MP3 consiste en canciones inéditas, como las dos que ya ha entregado. El lado del 45 contendrá versiones de temas clásicos.

UN EXPERIMENTO

Aunque el disco ya está listo, Ender explicó que ha decidido presentarlo de una forma novedosa a sus fans.

Cada canción será presentada con un mes de separación y la artista se encargará de irlas anuciando y explicando en sus redes hasta el 13 de noviembre, cuando la producción completa saldrá al mercado.

Ender grabó MP3-45 junto al productor ganador del premio GRAMMY, Moogie Canazio, en el 2019 y 2020 en Río de Janeiro, Los Ángeles y Miami.

Incluirá un total de nueve canciones, que van de lo sinfónico a lo electrónico y sus tres idiomas, inglés, español y portugués.

Alicia Civita