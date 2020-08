Elena Furiase y Gonzalo Sierra ¡boda a la vista!

05/08/2020 GONZALO SIERRA Y ELENA FURIASE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



No hay nada que nos guste más que una boda y esta en especial, porque si recordamos como fue la boda de su madre, Lolita Flores, en la que la gran Lola Flores dijo mirando a todos los espectadores que se encontraban en la iglesia: "Si me querei', irse", no nos podemos hacer una idea de cómo será la de la actriz. Ha sido la revista ¡HOLA! quien ha informado este miércoles de esta maravillosa noticia y es que tras haber sido padres hace apenas dos años, ahora es momento de darse el 'Sí, quiero' en el altar.



Elena Furiase ha hablado con la revista anteriormente citada y les ha confesado que tanto su familia como la de su chico, Gonzalo Sierra, están muy ilusionados con esta decisión de la pareja. Y es que lo cierto es que una boda siempre conlleva alegría y emoción, ya que es la culminación máxima del amor entre dos personas.



Aunque todavía no sabemos cómo se encuentra Lolita Flores, imaginamos que la madre de la novia tiene que estar como loca de contenta porque va a ver como si hija da el 'Sí, quiero' al hombre del que está locamente enamorada. Y es que todavía no nos podemos imaginar a toda la familia Flores al completo, vestidos de gala, festejando este amor tan grande. Por eso, tendremos que esperar a que llegue el año que viene y ver una de las bodas más importantes del panorama mediático.