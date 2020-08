El magnate caribeño de raíces hispanocubanas que acogería a Juan Carlos I

El rey Juan Carlos (d), conversaba con el empresario José Fanjúl ci), y el empresario Gustavo Cisneros (i), durante el ""XIII Encuentro Empresarial Padres e Hijos"" , celebrado en La Romana (República Dominicana), en 2015. EFE/Orlando Barría/Archivo

Madrid, 5 ago (EFE).- El empresario de origen cubano José Fanjul, propietario del complejo hotelero Casa de Campo, en La Romana (República Dominicana), mantiene una estrecha amistad desde hace varios decenios con el rey emérito Juan Carlos I de España y le ha abierto las puertas de su villa de lujo en el Caribe para que se aloje el tiempo que desee.

El anterior jefe del Estado comunicó el lunes pasado a su hijo, Felipe VI, la "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España, aunque el destino se desconoce por ahora, ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, según informó la casa real española.

El rey emérito se ha albergado varias ocasiones en el enclave turístico dominicano, donde incluso hay una calle con su nombre, y podría ser, según algunos medios, su refugio tras salir de España por la controversia suscitada por sus presuntos negocios ocultos en Suiza.

Casa de Campo, situada a 6.600 kilómetros de Madrid, es uno de los complejos más exclusivos del Caribe, y sus mansiones tienen garantizada la intimidad al ser inaccesible para los no residentes.

Consciente de la situación en la que se encuentra, Fanjul habló con él varias veces en los últimos días, aunque asegura que no tiene conocimiento de sus planes.

"Yo creo que ni él mismo sabe aún sus planes en el exterior en este tiempo. Pero en cualquiera de mis propiedades tiene todas las puertas abiertas", manifestó el magnate afincado en Florida (Estados Unidos) en declaraciones al diario español El Mundo.

Asegura no saber dónde está el rey emérito y confía en que su salida de España "sea algo sólo temporal", al sentir "mucha pena de cómo lo están tratando, con todo lo que ha hecho por España".

RAÍCES CUBANAS Y ESPAÑOLAS

La amistad del empresario con Juan Carlos I se remonta a la década de los 80, aunque la relación entre sus familias viene de antes, al haber cierto parentesco, puesto que su tía abuela se casó con Alfonso de Borbón, tío del rey.

Los cuatro hermanos Fanjul -José, Alfonso (Alfy), Alexander y Andrés- nacieron en Cuba, aunque sus antepasados tiene origen asturiano, en el norte de España, y llegaron al país caribeño a mediados del siglo XIX.

Tras levantar un imperio azucarero, la familia tuvo que salir del país con el triunfo de la revolución (1959) y la llegada al poder de Fidel Castro.

Instalados en Miami (Florida), empezaron desde cero hasta poner en marcha un nuevo emporio azucarero e inmobiliario, cimentado en la Fanjul Corporation y Florida Crystals, y que extendieron a la República Dominicana.

El poder de los Fanjul, una de las familias más adineradas de Estados Unidos, se corresponde con sus lazos con la clase política de este país.

Pepe y Andrés son simpatizantes republicanos, y Alfy, gran amigo de los Clinton, siempre estuvo del lado de los demócratas y apoyó a Barack Obama cuando flexibilizó la política norteamericana sobre Cuba.

CALLE DE JUAN CARLOS I

Entre las múltiple propiedades que atesoran, está la lujosa villa turística citada Casa de Campo de La Romana.

Tal es el vínculo con los Fanjul, que la calle principal se llama Juan Carlos I. Él mismo la inauguró junto a los hermanos José y Alfy y el presidente dominicano, Danilo Medina, en mayo de 2015.

En ese viaje, asistió también al foro empresarial "Padres e Hijos", celebrado en esa urbanización, y en el que intervinieron, entre otros, el expresidente del Gobierno español Felipe González; el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso; el empresario venezolano Gustavo Cisneros y el mexicano Carlos Slim.

Juan Carlos I conoce bien la República Dominicana, tanto por las veces que la visitó oficialmente como por desplazamientos privados.

De hecho, Santo Domingo fue el destino de su primer viaje internacional con su esposa, la reina Sofía, en junio de 1976, tras ser proclamado rey de España.

Tras abdicar en su hijo (1914), se desplazó al país caribeño en agosto de 2016 para encabezar la delegación española en la toma de posesión del presidente Danilo Medina.