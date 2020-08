El colombiano Fernández asegura estar ilusionado por jugar junto a Cuesta

El jugador de Puebla Omar Fernández celebra una anotación ante Cruz Azul, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Puebla (México), 5 ago (EFE).- El colombiano Omar Fernández, extremo del Puebla, aseguró este miércoles estar ilusionado por jugar en el ataque junto al argentino Bernardo Cuesta, refuerzo de la plantilla del entrenador peruano Juan Reynoso.

"Estoy con la ilusión de jugar con Cuesta, pero será cuando el profe (Reynoso) lo decida. Este es un grupo sano, todos los jugadores hacemos que los que llegan se sientan como en casa, que su acople en el equipo y la ciudad sea de la mejor manera y lo más rápido posible", expresó.

Fernández y Cuesta fueron compañeros en el Melgar peruano cuando Reynoso los llevó a ganar el título de Liga en 2015. Para el Apertura 2020, Cuesta fichó con el Puebla procedente del Buriram United tailandés.

A pesar de llegar con cartel de goleador, Cuesta aún no debuta en el Apertura, en el que el cuadro del centro de México ocupa la tercera posición con cuatro puntos en dos partidos.

"Los refuerzos están adaptados al equipo, esperan tener más minutos y sumar", añadió Fernández, quien desde su llegada al Puebla en el Clausura 2018 ha sumado tres goles y 13 asistencias en 73 duelos.

Debido al tiempo que tiene el antiguo jugador del Llaneros de su país, Fernández se asume como uno de los líderes del vestuario del Puebla, con el que renovó contrato hasta diciembre de 2021.

"Con la participación que he tenido me gané mi lugar, esperamos seguir dando buenos para que el equipo esté en los lugares que merece estar", afirmó.

El Puebla de Reynoso tendrá dos visitas consecutivas en la tercera y cuarta fecha del Apertura ante el Guadalajara y los Tigres UANL, respectivamente.

"Serán dos visitas complicadas, pero como siempre el equipo estará aguerrido y con la ilusión de seguir sumando, estamos en buen camino", reconoció el jugador de 27 años.

La plantilla de Reynoso es la segunda mejor ofensiva del torneo al sumar cinco dianas y la tercer mejor defensiva al permitir dos goles.