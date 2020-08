EEUU quiere ver que aplicaciones chinas "no confiables" sean retiradas del mercado: Pompeo

Por Humeyra Pamuk y David Brunnstrom

WASHINGTON, 5 ago (Reuters) - Estados Unidos quiere ver el retiro de las aplicaciones chinas "no confiables" desde las tiendas de software del país, dijo el miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo, afirmando que la aplicación de videos cortos TikTok y la de mensajería WeChat, ambas de propiedad china, son "amenazas significativas".

Al presentar lo que llamó una ampliación de los esfuerzos de Estados Unidos para instaurar una "red limpia", Pompeo dijo que Washington trabajará para bloquear el acceso de varias aplicaciones y compañías de telecomunicaciones chinas a información sensible de ciudadanos y empresas estadounidenses.

Sus comentarios se conocen luego de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir TikTok, una popular aplicación para compartir videos que ha sido criticada por legisladores y el gobierno debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional, en medio de una intensificación de las tensiones entre Washington y Pekín.

"Con matrices con sede en China, las aplicaciones como TikTok, WeChat y otras son amenazas significativas para los datos personales de ciudadanos estadounidenses, sin mencionar que son herramientas para que el PCC (Partido Comunista Chino) censure contenido", dijo Pompeo.

TikTok enfrenta un plazo límite, fijado para el 15 de septiembre, para vender sus operaciones en Estados Unidos a Microsoft Corp o enfrentar una prohibición total.

Las relaciones entre Estados Unidos y China están en su punto más bajo en décadas, tensadas por la pandemia global del coronavirus, el fortalecimiento militar de Pekín en el mar de China Meridional, su trato a los musulmanes uigures y en enorme superávit comercial chino.

Pompeo también dijo que Estados Unidos trabaja para evitar que Huawei Technologies Co Ltd preinstale o habilite la descarga de las aplicaciones estadounidenses más populares con el fin de impedir el acceso a información sensible de empresas estadounidenses, incluida la investigación de una vacuna contra el COVID-19, mediante sistemas en nube operados por compañías como Alibaba y Baidu.

(Reporte de Humeyra Pamuk, David Brunnstrom y Matt Spetalnick; Editado en Español por Ricardo Figueroa)