Ecuador busca nueva financiación para reducir su déficit fiscal

(Bloomberg) -- Ecuador aspira poder asegurar financiamiento adicional para fines de agosto y así ayudar a cerrar su brecha fiscal después de un acuerdo para la reestructuración de US$17.400 millones de deuda, según el ministro de Economía Finanzas, Richard Martínez.

La administración del presidente, Lenín Moreno, está negociando un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional así como unos US$2.000 millones en préstamos bilaterales de China. Martínez dijo que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura también está considerando un préstamo de US$50 millones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

“Agosto es clave”, dijo Martínez en una entrevista desde Quito. “A finales de este mes, tendremos más claridad sobre como cerraremos la brecha financiera”.

El lunes, Ecuador obtuvo un apoyo abrumador de los tenedores de bonos para la reestructuración de sus bonos internacionales, reduciendo significativamente las obligaciones de la nación en la próxima década. Aun así, el Estado necesita US$4.000 millones en efectivo adicional para fin de año para financiar un déficit fiscal cada vez mayor en medio de la pandemia de covid-19. El pacto ecuatoriano de US$4.200 millones con el FMI colapsó a medida que la crisis empeoraba.

Un representante del FMI declinó hacer comentarios, mientras que un funcionario del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura no respondió a una solicitud de comentarios.

Martínez dijo que su prioridad era mantener una buena relación con los acreedores extranjeros y reducir simultáneamente las necesidades de servicio de la deuda del país para apoyar una recuperación económica. La reestructuración fue la primera en el mundo en haberse realizado únicamente a través de conversaciones en línea. Argentina llegó a su propio acuerdo un día después.

“No sabemos cuándo volverá Ecuador al mercado de bonos, pero queremos que los inversionistas sepan que lo hicimos de buena fe”, dijo. “Quizás el próximo Gobierno regrese”.

En febrero de 2021, Ecuador convocará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Moreno no busca la reelección.

La nación sudamericana adoptó el dólar estadounidense como su moneda en el año 2000, lo que significa que depende de préstamos o un superávit en cuenta corriente para expandir su economía.

Martínez dijo que Ecuador debe desarrollar industrias desde el aguacate hasta la marihuana medicinal y el turismo para diversificar la economía, mientras trabaja para aumentar la productividad de actividades tradicionales como el petróleo y la minería que atraen la inversión extranjera directa.

El ministro de Economía también reiteró su apoyo a Mauricio Claver-Carone, un alto funcionario de la administración Trump, en su candidatura para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta de la Unión Europea de posponer las elecciones del BID hasta después de la votación presidencial de Estados Unidos sería un error, según Martínez.

“Debemos respetar el proceso”, dijo. “Hay una pandemia, una crisis económica y una crisis social en toda la región y países que necesitan los recursos del BID. “No tenemos tiempo que perder”.

