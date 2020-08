Ecuador anuncia su campaña "No más incendios", para sofocar las amenazas forestales

La campaña "No más Incendios Forestales", que será presentada oficialmente este jueves tiene, entre otros objetivos, informar y concienciar a la población acerca de los impactos provocados por los incendios y la importancia del cuidado del patrimonio natural. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 5 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ha puesto en marcha la campaña "No más incendios forestales", con el que busca hacer frente a la amenaza de flagelos en bosques y pajonales en distintas áreas protegidas del país.

El Ministerio de Ambiente indicó en un comunicado que como parte de esa estrategia entregó a varios parques nacionales del país herramientas y equipos para controlar eventuales incendios forestales.

El anuncio coincide con el registro de incendios de bosques y pajonales en zonas boscosas de los Andes ecuatorianos, como los registrados esta semana en el sector del volcán Imbabura y en la vecina zona de Mojanda-Cajas, en el norte; así como en el monte Ilaló, situado en uno de los valles aledaños a la capital del país.

El Ministerio de Ambiente indicó que ha dotado con más de un centenar y medio de herramientas a los guardias de distintas áreas protegidas para hacer frente al fenómenos de los incendios que se suelen presentar en la época seca.

Con la entrega del material a los gurdaparques se prevé reforzar el programa "No más incendios forestales" en cuatro áreas protegidas que abarcan un total de 154.394 hectáreas, señaló la Cartera de Estado.

El material ha sido entregado a los guardias de la Reserva Geobotánica Pululahua, el Refugio de Vida Silvestre del Pasochoa, la Reserva Ecológica Los Illinizas y del Área Nacional de Recreación el Boliche, en la zona del volcán Cotopaxi.

Daniel Segura, gerente del Programa "Amazonía Sin Fuego" del Ministerio del Ambiente, aseguró que la vinculación de los guardaparques al plan "es de vital importancia porque la prevención de los incendios forestales se fortalece con este contingente" que se encuentra en los sitios potencialmente amenazados.

Recordó que el programa "Amazonía Sin Fuego" fue aplicado en 2017 para provenir este tipo de incidentes en la selva oriental del país, con la cooperación de Italia, Brasil y Alemania, así como también del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS).

Gabriela Freire, guardaparque de la Reserva Geobotánica Pululahua, señaló que su principal tarea es controlar y vigilar las áreas protegidas, pero remarcó: También "somos responsables de atender a los visitantes, trabajar con las comunidades locales, educar en materia ambiental, apoyar investigaciones científicas y prevenir y combatir incendios".

De las 164.000 hectáreas a nivel nacional que han sido afectadas por incendios forestales entre los años 2012 y 2019, el 99% del daño ha sido provocado por el ser humano, y sólo el 1% se debe a causas naturales, indicó la cartera de Estado.

La campaña "No más Incendios Forestales", que será presentada oficialmente este jueves tiene, entre otros objetivos, informar, formar y concienciar a la población acerca de los impactos provocados por los incendios y la importancia del cuidado del patrimonio natural del país.