Duque insiste en reformas a la justicia colombiana tras la detención de Uribe

Bogotá, 5 ago (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, revivió este miércoles la propuesta de reformar la justicia, iniciativa planteada por varios de sus antecesores pero que ninguno ha podido llevar a cabo y que retoma luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención del expresidente Álvaro Uribe.

"Hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia (...) que corrija fallas y ese no es un tema de coyuntura es un tema estructural", dijo el jefe de Estado en una entrevista con la emisora La FM.

El partido Centro Democrático, creado por Uribe en 2014, dijo ayer que va a "plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones", como reacción a la detención domiciliaria del expresidente y senador.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente Uribe (2002-2010) al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

INTENTOS FALLIDOS DE REFORMA

Duque recordó hoy que en su discurso del pasado 20 de julio, con motivo de la instalación del periodo ordinario de sesiones del Congreso, dijo que esperaba que en la nueva legislatura "Colombia pueda avanzar hacia una reforma a la justicia" porque en los 10 últimos años se ha intentado hacerlo sin lograrlo.

"Hemos tenido varios intentos fallidos en los últimos 10 años, pero sin lugar a dudas más allá de la coyuntura se requiere (la reforma) y se requiere para corregir fallas (de la justicia)", manifestó.

Esas modificaciones, explicó Duque, van encaminadas a que la justicia sea más cercana al ciudadano, le dé más confianza y tranquilidad y "mantenga elementos de garantía para el ejercicio de la defensa, que tenga garantías para que la justicia le permita a un ciudadano ejercer su defensa en libertad como primera línea".

"Creo que todas las discusiones desde el punto de vista de vehículos institucionales son válidas, esas propuestas están en la Constitución, también hay otras, y por supuesto nosotros como Gobierno hemos dicho con claridad que es una necesidad para Colombia hacer esas reformas", afirmó hoy.

En esa dirección, aseguró que el Gobierno tendrá conversaciones con el Centro Democrático y otros partidos pues hay diferentes propuestas para reformar la justicia pero advirtió que un "proceso constituyente es un proceso que involucra al constituyente primario, es un proceso largo".

CAMBIOS A LA JEP

Por otro lado, el presidente señaló que en el Congreso se discuten desde tiempo atrás cambios para la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC.

"Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia", manifestó Duque ayer.

Su declaración es una referencia velada a la guerrilla de las FARC, cuyos líderes no han recibido aún ninguna condena por los crímenes cometidos durante el conflicto armado por los cuales hay varios procesos abiertos en la JEP.

"En el Congreso han existido bastantes propuestas de análisis de varios partidos para garantizar, primero que haya una diferenciación entre quienes están en un proceso de transición de la ilegalidad a la legalidad de quienes han defendido la Constitución y la ley", concluyó Duque.