Dua Lipa relanzará el disco "Future Nostalgia" con invitados como Madonna

Madrid, 5 ago (EFE).- Dua Lipa ha anunciado a través de sus redes sociales el relanzamiento el próximo 21 de agosto de su celebrado último disco, "Future Nostalgia", con remezclas y nuevas versiones que incluirán colaboraciones de altura, como la de Madonna.

Será el 14 de agosto cuando se dé a conocer el fruto del trabajo conjunto de ambas artistas, una reinterpretación del tema "Levitating" que incluirá también la participación de la emblemática estrella del hip hop Missy Elliott.

Además de estas dos figuras de la música, Dua Lipa contará en las nuevas versiones de sus más recientes canciones con otros invitados de primer nivel, como el productor y compositor Mark Ronson y la cantante Gwen Stefani, ambos en una nueva entrega de "Physical", uno de los grandes éxitos de "Future Nostalgia".

En la ilustración que acompaña la noticia en Instagram, además de todos los artistas también puede identificarse la imagen de la conocida DJ y productora estadounidense Marea Stamper, más conocida por su alias de The Black Madonna.

Según sugiere un comentario de la propia Dua Lipa a un seguidor, además de estas colaboraciones podría haber material inédito en ciernes, bien como parte de este relanzamiento o de un disco "caras B" de "Future Nostalgia".

La publicación de este álbum el pasado 27 de marzo, en pleno confinamiento pese a ser uno de los discos más esperados del año, lo ha convertido en un trabajo ya icónico y todo un éxito para su autora gracias a temas como "Break My Heart".

Llegó tras la publicación del previo "Dua Lipa" (2017), que ya convirtió a su intérprete y coautora en una de las nuevas grandes voces de la escena pop global, con numerosos temas de éxito, como "New Rules".

La británica de origen kosovar está en racha, pues en las últimas semanas ha lanzado además una colaboración junto a J Balvin, Bad Bunny y Tainy, "Un Día (One Day)", que ha debutado en el número 1 de la lista de EE.UU.