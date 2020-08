Descubren nuevas colonias de pingüino emperador en la Antártida

Pingüino emperador en la Antártida. EFE/MG/jgb/Archivo

Londres, 4 ago. (EFE).- Un nuevo estudio ha revelado que existe un 20 % más de colonias de pingüino emperador en la Antártida de lo que se creía, lo que supone un "importante punto de referencia" para analizar el impacto de los cambios medioambientales en los hábitats de estos animales.

En una investigación publicada esta semana en la revista Remote Sensing in Ecology and Conservation, los científicos explican que han utilizado imágenes del satélite Copernicus Sentinel-2 para localizar las colonias de estas aves.

Se han ubicado once nuevas colonias, tres de las cuales se habían identificado anteriormente, pero no habían sido confirmadas. En total, en todo el continente de la Antártida, existen 61 colonias de esta especie de pingüino, caracterizado por necesitar de agua congelada para reproducirse.

Esto provoca que normalmente se establezcan en áreas de difícil acceso y con temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados.

Las colonias encontradas son pequeñas y, en total, aumentan la población de pingüinos entre un 5 y un 10 %.

Este descubrimiento, realizado por los científicos de la organización British Antarctic Survey (BAS), llega después de que hayan estado durante los últimos diez años buscando nuevas colonias a través de las manchas que dejan estos animales en el suelo.

"Pese a que esta sea una buena noticia, los lugares de reproducción en estas nuevas colonias, según nuestros modelos de proyección, muestran que los pingüinos decrecerán con el tiempo", apuntó el doctor Phil Trathan, jefe de conservación biológica en el BAS y que lleva tres décadas estudiando a los pingüinos.

"Tenemos que prestar mucha atención a estos lugares para ver cómo les va a afectar el cambio climático", añadió.