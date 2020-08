Croatas y serbios conmemoran juntos, por primera vez en 25 años, la ofesiva "Tempestad"

EFE/EPA/MARKO DJOKOVIC

Zagreb, 5 ago (EFE).- La minoría serbia de Croacia ha participado este miércoles, por primera vez, en la celebración del vigésimo quinto aniversario de la derrota de la rebelde "República Serbia de Krajina", que entre 1991 y 1995 ocupó casi un tercio del territorio croata.

La presencia de un alto representante de esa minoría -Boris Milosevic- en el acto oficial del llamado "Día de la Patria", cuando se festeja la victoriosa ofensiva croata "Tempestad", es considerada una señal de reconciliación un cuarto de siglo después de la guerra que enfrentó a serbios y croatas.

Milosevic, cuya propia abuela fue asesinada en "Krajina" después de "Tempestad", es miembro de la presidencia del Partido Democrático Autónomo Serbio (SDSS), la mayor formación política de la minoría serbia, y desde el mes pasado vicepresidente de Gobierno del primer ministro, el conservador Andrej Plenkovic.

Toda la cumbre estatal croata participó hoy en la conmemoración, celebrada en Knin, una antigua capital medieval de Croacia y ex sede de la "Krajina serbia", situada a unos 90 kilómetros al norte del puerto adriátic de Split.

"Lamentamos todas las víctimas, especialmente entre civiles, y no solamente entre los croatas, sino también entre los serbios y otras nacionalidades", subrayó Plenkovic en un discurso conciliatorio.

Conforme a un acuerdo con el SDSS, la participación de Milosevic hoy en Knin será seguida el próximo día 25 por una visita del ministro de Veteranos de guerra croatas, Tomo Medved, a la aldea serbia de Grubore, cerca de Knin.

Allí, Medved rendirá homenaje a seis ancianos asesinados delante de sus hogares por croatas en uniformes militares.

La decisión del SDSS de participar en la ceremonia fue criticada en Belgrado por el presidente serbio, Aleksandar Vucic, que calificó el éxodo de unos 200.000 serbios de Krajina ante la llegada del ejército croata a Serbia y Bosnia-Herzegovina como "la mayor acción de limpieza étnica en la historia".

También ultranacionalistas croatas han criticado duramente la celebración conjunta del acto, y especialmente la visita de Medved a Grubore.

Por otro lado, la conmemoración de hoy estuvo marcada por la epidemia del coronavirus, pues no se permitió una congregación multitudinaria como en años anteriores, ni tampoco los festejos populares, la venta de alimentos y bebidas y conciertos que habitualmente acompañan el festejo.