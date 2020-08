Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El acuerdo sobre un plan para aliviar los efectos del virus está cada vez más cerca, las discusiones comerciales entre Estados Unidos y China están en la mira y se conocen las consecuencias tras la explosión en Beirut.

Cerca pero lejos

Un acuerdo sobre un paquete de alivio para mitigar el impacto del coronavirus avanzó un poco más luego de que la Casa Blanca y los demócratas hicieran concesiones, pese a que se mantienen sus diferencias en algunos temas clave. El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dice que el plan es que los negociadores lleguen a un acuerdo antes del fin de semana. El paquete de ayuda de al menos US$1 billón no puede demorar mucho, ya que una ola de casos de coronavirus en todo el país amenaza los empleos y la última entrega de ayuda se agota. El viernes el Senado dará inicio al receso de agosto, mientras que la Cámara ya está en receso. Pero se podría llamar a votar a los legisladores con 24 horas de anticipación. Los datos mensuales de las nóminas que se darán a conocer el viernes serán observados atentamente en medio de temores de que la recuperación esté decayendo.

Nuevamente en conversaciones

También hay contenciosas discusiones a la vista en el frente geopolítico, ya que EE.UU. y China se preparan para evaluar su acuerdo comercial de fase uno. Delegados encabezados por el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, y el viceprimer ministro chino, Liu He, están preparando sus calendarios para una discusión que tendrá lugar cerca del 15 de agosto, seis meses después de que el acuerdo entrara en vigor, dijeron personas con conocimiento sobre el asunto. El último choque sino-estadounidense ha girado en torno a la aplicación china de videos musicales TikTok, que el presidente Donald Trump amenazó con prohibir en el mercado de EE.UU. a menos que una compañía estadounidense lo compre antes del 15 de septiembre. Microsoft está en conversaciones con el Gobierno de EE.UU. para abordar los problemas de seguridad nacional percibidos en la compra de la compañía.

Explosión en Beirut

Una gigantesca explosión en Beirut, que dejó decenas de víctimas fatales y miles de heridos continúa impactando al mundo. Personal del ejército y rescatistas buscaban entre montañas de escombros que dejó la explosión que arrasó el principal puerto del Líbano, en busca de sobrevivientes. Las autoridades atribuyeron la explosión a materiales altamente explosivos equivalentes a 1.800 toneladas de TNT que habían estado almacenados en el puerto durante años, sin decir qué desencadenó la explosión que se llegó a escuchar en Chipre. “Es una ciudad destruida, gente tendida en las calles, daños en todas partes”, dijo a la prensa el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, cerca del lugar de la explosión.

Mercados al alza

Los mercados se vieron impulsados por la posibilidad de un acuerdo sobre un paquete de alivio para el virus y el reacercamiento entre EE.UU. y China. El índice MSCI Asia-Pacífico subió 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón registró poca variación. En Europa, el índice Stoxx Europe 600 subió a un máximo de una semana, con un alza de 0,7% hasta las 5:43 a.m., hora del este. Los futuros del S&P 500 apuntaban al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,526% y el oro continuaba su ascenso sobre un récord de US$2.000 por onza.

También hoy…

Los inversionistas buscarán señales de recuperación económica en EE.UU. cuando se den a conocer los indicadores PMI compuestos y de servicios de Markit a las 9:45 a.m. Los datos de la balanza comercial de junio se publican a las 8:30 a.m. Entre las empresas que informan resultados hoy se cuentan CVS, Humana, Regeneron, Fitbit, Teva, Sarepta Therapeutics y Noble Corp.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

