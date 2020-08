Ciencia.-El genoma del tiburón ballena revela ideas sobre la duración de la vida

04/04/2019 Tiburón ballena POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE OXFORD



La secuenciación y el análisis del genoma del tiburón ballena revelan rasgos genómicos vinculados a la vida de la especie. El tiburón ballena ('Rhincodon typus'), una especie en peligro de extinción y el pez vivo más grande, puede crecer hasta una longitud de 20 metros, pesar hasta 42 toneladas y vivir aproximadamente 80 años.



Jeremy Edwards, Jong Bhak, George Church y sus colegas secuenciaron el genoma del tiburón ballena y compararon la secuencia con la de otras 84 especies eucariotas, desde la levadura hasta los humanos.



Alrededor de la mitad del genoma del tiburón ballena estaba compuesto de elementos transponibles, y los autores identificaron 28.483 genes de codificación de proteínas pronosticados.



El genoma estaba salpicado de intrones relativamente largos, secuencias no codificadas intercaladas en todo el genoma, que portaban varios tipos de elementos de ADN repetitivos.



El análisis de la historia evolutiva del genoma de evolución lenta del tiburón ballena reveló que alrededor del 58% de los genes tienen probablemente más de 684 millones de años, mientras que cerca del 35% de los genes surgieron en los últimos 93 millones de años, lo que indica simultáneamente el grado de conservación del genoma y su innovador potencial.



Además, los genes neuronales, incluidos los involucrados en la conectividad neuronal, los canales iónicos y la neurodegeneración, se alargaron notablemente en el genoma del tiburón ballena.



En este sentido, el análisis comparativo entre múltiples especies reveló que en las especies de larga vida los genes neuronales tendían a ser más largos que los genes promedio.



Según los autores, el estudio revela características genómicas, especialmente el tamaño de los genes, en particular los genes neuronales, vinculados a una mayor vida útil no solo en los tiburones ballena sino en una variedad de especies.