Casa Real.- El PP acusa al Gobierno de lanzar "mensajes contradictorios" sobre la monarquía: "Dicen que apoyan al Rey y le atacan"

03/08/2020 El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ofrece una rueda de prensa en Málaga. En Málaga, 3 de agosto de 2020. ESPAÑA EUROPA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA POLÍTICA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de lanzar "mensajes contradictorios" sobre la monarquía porque, según ha dicho, por un lado sostienen que "apoyan al Rey", mientras que por el otro lado "atacan" a la institución.



Así se ha expresado el dirigente del PP en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha instado a Sánchez a "poner orden" dentro de su Gobierno y desautorizar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por sus palabras en relación al Rey Juan Carlos I y a la monarquía.



Para Montesinos, "sólo existe un Gobierno" y Sánchez es el "único responsable" de lo que ocurra dentro de su Ejecutivo. En este sentido, ha señalado que Sánchez tenía dos opciones en su comparecencia de este martes, la de respaldar al Rey o la de mirar para otro lado, y Sánchez "optó por no desautorizar a Iglesias".



Así, considera que el "silencio" de Sánchez sobre las declaraciones de Iglesias también "avala" el ataque a la monarquía porque, en sus palabras, pone en cuestión el "sistema constitucional" que salió de la transición española.



Con todo, Montesinos ha arremetido contra Sánchez por no haber informado al líder del PP, Pablo Casado, de la decisión del rey emérito de trasladar su residencia fuera de España. En la línea que se expresó el propio presidente 'popular', Montesinos también ha afeado al jefe del Ejecutivo este hecho.



A este respecto, ha puesto en valor la figura del expresidente Mariano Rajoy, recordando cuándo informó al exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba de la abdicación del monarca Juan Carlos I. "Por lealtad institucional, Rajoy hizo partícipe a Rubalcaba de ese proceso y ahora Sánchez no ha contado con el principal partido de la oposición", ha resaltado.