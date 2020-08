Brasil necesita reforma tributaria para enfrentar la pospandemia

(Bloomberg) -- El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, hizo su mayor esfuerzo en el Congreso para la aprobación de una reforma propuesta del sistema tributario de Brasil, diciendo que corregiría las distorsiones y ayudaría a la economía más grande de América Latina a recuperarse de la pandemia.

El ministro, que participó en una reunión virtual de un comité del Congreso que abarca el plan, solicitó a los legisladores que aprobaran la primera parte del plan antes de fin de año para arreglar un sistema tributario que tildó de “casa de locos”.

El plan de reforma fiscal de Guedes tiene 4 etapas, pero solo la primera fue enviada al Congreso para su debate. Unifica dos gravámenes sobre el consumo en un nuevo impuesto al valor agregado de 12%. Los siguientes pasos son revisar los impuestos sobre productos industrializados y los impuestos sobre la renta, además de eliminar los impuestos sobre la nómina mediante la creación de gravámenes sobre dividendos y transacciones electrónicas.

Legisladores acusan a Guedes de intentar restablecer un antiguo impuesto sobre las transacciones, llamado CPMF, que era muy impopular en Brasil. Pero el ministro insiste en que el nuevo impuesto no elevará la carga fiscal y ayudará a las empresas a contratar a más trabajadores.

“Los impuestos sobre la nómina son un poderoso instrumento para destruir empleos”, dijo.

La economía es cada vez más digital y empresas como Netflix y Google vienen a Brasil y descubren que el país no los puede gravar correctamente, dijo Guedes. “Ni el presidente de la cámara baja, ni el Senado, ni el presidente deberían prohibir el debate sobre un nuevo impuesto a las transacciones digitales”, dijo Guedes a los legisladores.

El congresista Aguinaldo Ribeiro, relator de la reforma fiscal, dijo que respeta las diferentes opiniones y que nadie prohibirá el debate sobre la propuesta del Gobierno. Pero también demostró que no simpatiza con la propuesta de Guedes y que cualquier impuesto creado para aumentar la carga fiscal no tendrá su participación.

“Tenemos que evitar la tentación medieval de crear nuevos impuestos que penalicen a toda la población”, dijo.

La agenda de reformas de Brasil se pospuso con la pandemia, y el Ministerio de Economía comenzó a trabajar en medidas para minimizar los efectos del virus. El Gobierno gastará más de 500.000 millones de reales este año, incluidos 254.000 millones de reales, más de US$94.000 millones, para pagar estipendios mensuales a trabajadores informales. Se espera una contracción aproximada de la economía de 5,5% en 2020. El coronavirus desvió la agenda de reforma tributaria y administrativa, pero ahora está encaminada nuevamente, dijo Guedes.

Nota Original:Economy Chief Says Brazil Needs Tax Reform to Face Post-Pandemic

