Bolsa argentina sube con cautela tras acuerdo reestructuración deuda

BUENOS AIRES, 5 ago (Reuters) - La bolsa de Argentina subía tras los primeros negocios del miércoles, en un clima cauto y selectivo de negocios, un día después de que el país austral anunciara un millonario acuerdo con acreedores de deuda soberana.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires mejoraba un 1,97%, a 53.217,77 unidades, a las 11.05 hora local (1405 GMT), tras cerrar en la víspera en baja, por toma de ganancias intradiarias, luego de alcanzar un nivel máximo histórico intradiario de 56.114,04 puntos.

Argentina dijo que alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores para reestucturar deuda en moneda extranjera por unos 65.000 millones de dólares tras ajustar algunas fechas de pago sin mejorar el monto establecido de pagos de capital o intereses

"Quedó claro que el acuerdo (con los acreedores) era una condición necesaria pero no suficiente para pensar en un crecimiento. Si bien es una buena noticia, aun los problemas existentes no se solucionaron, y el mercado no sabe cómo lo solucionara el actual Gobierno", dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones y recomendó "esperar a buenas señales para volver a entrar en acciones argentinas".

El índice líder Merval acumuló en julio una mejora del 27,31%.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)