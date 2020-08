Biden y Dwayne Wade honran a joven venezolano muerto en tiroteo de Parkland

En la imagen el exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden. EFE /TRACIE VAN AUKEN /Archivo

Miami, 4 ago (EFE).- Los padres de Joaquín Oliver, un joven de origen venezolano muerto en el tiroteo de Parkland (Florida, EEUU) en 2018, rinden este martes un homenaje virtual en el que sería su cumpleaños 20 con mensajes del exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden y su ídolo deportivo Dwayne Wade, exestrella de los Miami Heat.

"Guac", como era conocido, murió a los 17 años junto con otros 13 estudiantes y 3 adultos en la secundaria Marjory Stoneman Douglas a manos del exalumno Nikolas Cruz, quien que entró a la escuela disparando indiscriminadamente con un rifle semiautomático AR-15.

Sus padres y activistas a favor del control de armas, Patricia y Manuel Oliver, organizaron para este martes la llamada "Guacathon 2020" a través de internet en la que han recibido el apoyo de políticos, artistas y deportistas a través de videos.

Biden, quien perdió a su hijo Beau Biden en 2015 debido a un cáncer, dijo a los padres de Joaquín que sabía que era un momento muy "duro" y los felicitó por esta jornada para concienciar sobre la necesidad de dar fin a la violencia armada y "convertir el dolor en acción".

"Joaquín tendría hoy 20 años y hubiera podido celebrar su cumpleaños si su vida no hubiera sido robada en un horrible acto de violencia armada", manifestó en un video Biden, el virtual candidato demócrata a la presidencia en las elecciones de noviembre próximo.

"Guacathon 2020" es una jornada de 20 horas de música, una subasta y oradores que celebran la corta vida de Joaquín y a la vez crean conciencia contra la violencia armada.

Entre los participantes también están la senadora Elizabeth Warren, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, y la excongresista Gabby Giffords, que sobrevivió a un tiroteo en 2011.

Desde el tiroteo de Parkland, los padres de Oliver fundaron la organización sin fines de lucro Change the Ref (Cambia de referencia), que aboga por la seguridad de las armas y contra la intervención en política de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).

"Este noviembre habría sido la primera oportunidad de Guac para votar en una elección presidencial", dice por su parte Stacey Abrams, la primera afroamericana en ser candidata al puesto de gobernadora de Georgia.

"Así que este noviembre prometemos hacer oír nuestras voces en las urnas y cambiar el futuro de esta nación. ¡Se lo debemos a Guac y sus otros 16 compañeros de clase!", señaló Abrams.

Los padre de Joaquín subastarán varios artículos, entre ellos una cartelera del musical "Hamilton" firmada por el actor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, y los fondos serán para Change the Ref.

"Nos merecemos un futuro mejor que no esté plagado de violencia armada", señala Change the Ref, que realiza la "Guacathon 2020" a través de su página de Facebook.