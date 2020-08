Barcelona aprovecha para ser más amigable con las bicicletas

(Bloomberg) -- Cuando los ciudadanos de Barcelona volvieron a las calles a mediados de mayo después de un cierre de 2 meses, descubrieron una ciudad cambiada. No solo estaba cubierta de plantas y vida silvestre, sino que las calles habían sido transformadas por 120 kilómetros de carriles para bicicletas de color amarillo brillante pintados sobre los antiguos carriles para automóviles.

Adrià Gomila, jefe de servicios de movilidad en Barcelona, lidera la metamorfosis. Su equipo de 30 personas ha convertido la segunda ciudad más grande de España en una de las metrópolis más amigables con las bicicletas en el sur de Europa. La pandemia, aunque es una tragedia, también se ha convertido en una oportunidad.

“Todos están saliendo de esto con un mayor sentido de responsabilidad y una mayor conciencia ambiental”, dice Gomila.

Barcelona nunca fue una candidata obvia para ser una ciudad amiga de la bicicleta. Gran parte está construida sobre las estribaciones de la cordillera de Collserola y siete colinas más pequeñas. El ciclismo en la capital catalana a menudo significa pedalear por pendientes pronunciadas y sudar bajo el sol del Mediterráneo.

Barcelona es una de las ciudades más densas de España, con fábricas y almacenes junto a edificios de apartamentos. Durante la década de 1980, gran parte de la actividad industrial se trasladó a las afueras; luego, antes de los Juegos Olímpicos de 1992, la ciudad se embarcó en una revitalización importante, derribando la antigua infraestructura industrial y construyendo una playa urbana con restaurantes, cafeterías y espacio para ciclistas y corredores. Inicialmente, una nueva carretera de circunvalación alrededor de la ciudad ayudó a aliviar el tráfico en el centro, pero los bloqueos regresaron poco después, a medida que crecía el número de automóviles y más personas se mudaban a los suburbios.

A principios del siglo XXI, las autoridades comenzaron a darse cuenta de que no podían solucionar la contaminación del aire con tantos automóviles en la carretera. Gomila, un ingeniero industrial de profesión, administraba el tráfico desde una sala de control en el ayuntamiento en ese entonces. Recuerda que los grupos prociclismo se presentaron en las oficinas de la ciudad, exigieron reuniones con funcionarios y presionaron por más carriles para bicicletas. Funcionó.

Inicialmente, se instalaron carriles para bicicletas cada vez que se construía una nueva calle, pero Gomila dice que las autoridades pronto se dieron cuenta de que los carriles aislados y poco sistemáticos no serían suficiente. Una ley de 2003 proporcionó el marco legal para que las autoridades establecieran objetivos de más carriles para bicicletas, los cuales ahora se actualizan cada seis años.

Cuando Barcelona cerró en marzo, Gomila estaba listo. La ciudad ya había planeado hacia dónde irían los nuevos carriles, y pintar líneas amarillas era fácil mientras las calles estaban vacías. “Hicimos el trabajo de meses en solo unos días”, dice.

Barcelona no es la única ciudad que lo ha hecho. Roma, conocida por su tráfico caótico y agresivos conductores de motocicletas, ha agregado 150 kilómetros de carriles para bicicletas durante y después del cierre por el coronavirus, según la Federación Europea de Ciclistas. La ciudad italiana de Bolonia ha agregado 94 km, Lisboa 77 km y París 69 km.

Incluso para las ciudades que anteriormente no tenían planes a largo plazo para la infraestructura de ciclismo, “es bastante fácil reutilizar las carreteras para los ciclistas”, dice Jill Warren, codirectora ejecutiva de la Federación Europea de Ciclistas en Bruselas. “Hay diferentes cosas que pueden hacer: reutilizar las carreteras para los ciclistas, reducir los límites de velocidad, crear calles sin automóviles y dar incentivos para comprar o reparar bicicletas, todas son excelentes maneras de fomentar el ciclismo”.

A fines del año pasado, Barcelona tenía 211 km de carriles para bicicletas, y las calles pequeñas han reducido sus límites de velocidad de 50 kilómetros por hora a 30. Eso redujo el ruido y la contaminación de los automóviles y aumentó la cantidad de calles aptas para bicicletas sin requerir una inversión significativa. Aunque hay más ciudadanos en bicicleta y la aceptación de la bicicleta está muy extendida, “cada nuevo paso genera conflicto”, señala.

Lo siguiente en la agenda de la ciudad son los distritos en las colinas, donde pocos usan bicicletas para viajar. La reciente inclusión de bicicletas eléctricas en el programa público de bicicletas compartidas de la ciudad ha dado como resultado que más personas usen bicicleta en los distritos altos. Para alentar eso, las autoridades están instalando más estaciones públicas de bicicletas allí.

La fase final, dice Gomila, será cuando el ciclismo esté tan extendido que su equipo necesite construir grandes instalaciones públicas de estacionamiento para bicicletas similares a las de Ámsterdam y Copenhague. Ese futuro una vez distante se acerca. Ahora que las personas hacen cambios tan radicales en su vida diaria, trabajan desde casa, usan tapabocas y se distancian socialmente, un cambio más podría no ser tan difícil de hacer.

“Esta es una oportunidad que no se repetirá nuevamente”, dice Gomila.

Nota Original:Barcelona Is Seizing the Moment to Become More Bike-able

©2020 Bloomberg L.P.