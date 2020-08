Alves dice que en Brasil solo jugará con Sao Paulo y le desea suerte a Torrent

En la imagen un registro del lateral derecho brasileño del club Sao Paulo, Dani Alves. EFE/Fernando Bizerra Jr/Archivo

Sao Paulo, 4 ago (EFE).- El lateral Daniel Alves afirmó este martes que mientras juegue en Brasil solo vestirá la camiseta de su actual club, el Sao Paulo, tras los rumores surgidos en la prensa local sobre un posible ofrecimiento del jugador al Flamengo, a cuyo nuevo técnico, el español Domènec Torrent, deseó suerte.

"Una cosa quiero dejar clara para nunca más tener este debate: el único club en el que juego en Brasil es el Sao Paulo. Si sale cualquier cosa de otro club, pueden decir que es mentira", dijo el capitán de la selección brasileña en una rueda de prensa virtual.

El "10" del Tricolor de Morumbí insistió en que no jugará en otro club de su país natal que no sea el Sao Paulo, en el que milita desde hace un año tras una larga trayectoria en equipos europeos como Sevilla, Barcelona, donde coincidió con Torrent, Juventus y París Saint-Germain.

"Es un sueño que tenía de niño. Aquí en Brasil estoy por un sueño, no por la parte financiera", apuntó.

La semana pasada, la cadena "Fox Sports" informó que consejeros del Sao Paulo pretendían ofrecer el lateral al Flamengo ante las presuntas dificultades del club paulista para encontrar patrocinadores que ayuden a financiar el salario del laureado futbolista.

No obstante, el vicepresidente de fútbol del Flamengo, Marcos Braz negó en la víspera cualquier posibilidad de negociación para contratarle.

Alves, de 37 años, también quiso dar la bienvenida a Domènec Torrent, antiguo auxiliar técnico de Pep Guardiola, quien entrenó al lateral en el Barcelona, tras asumir el banquillo del Flamengo.

"Quería darle la bienvenida a Dome, vivimos momentos increíbles e históricos. Uno forma parte de la vida del otro. Como embajador brasileño, le doy la bienvenida y le deseo éxito en el Flamengo, menos contra el Sao Paulo", matizó el internacional brasileño.

Sao Paulo se prepara estos días para jugar a domicilio el próximo domingo contra el Goiás en la primera jornada del Campeonato Brasileño, que empezará con tres meses de retraso por causa de la pandemia del nuevo coronavirus.