Alemania.- El principal sospechoso del asesinato del político alemán Walter Lübcke se declara culpable

FRÁNCFORT/KASSEL (ALEMANIA), 5 (DPA/EP)



El principal sospechoso del asesinato del político alemán Walter Lübcke se ha declarado culpable en la primera sesión del juicio que se celebra en su contra, que ha comenzado este miércoles en el Tribunal Superior de Fráncfort.



Stephan Ernst confesó inicialmente ante la Policía pero posteriormente se desdijo ante el juez de instrucción, de modo que este miércoles ha vuelto a su primera versión en sede judicial.



Ernst, un presunto ultraderechista, habría matado a Lübcke de un disparo en la cabeza mientras el político local estaba en la terraza de su casa de Hesse, en un suceso ocurrido el 2 de junio de 2019.



Además de a Ernst, se juzga a un segundo sospechoso, Markus H., acusado de complicidad en el asesinato de Lübcke porque habría estado presente en el momento de cometerse el crimen.



En la versión con la que intentó descargarse responsabilidad, Ernst contó que acudió junto al presunto cómplice a casa de Lübcke y le amenazaron con un arma que se disparó accidentalmente.



Se desconocen los motivos por los que Ernst ha vuelto a cambiar su relato. A principios de julio, el presidente del tribunal, Thomas Sagebiel, les aconsejó confesar. "No escuches a tu defensa, escúchame a mí", les dijo, argumentando que una confesión temprana acompañada de remordimiento podría beneficiarles.



Como jefe del Gobierno local del distrito de Kassel, Lübcke había logrado convertirse en una especie de autoridad intermedia entre el estado y los municipios que defendió firmemente la acogida de refugiados en medio de la crisis de 2015.



El desencadenante del crimen habría sido una reunión ciudadana a la que Ernst asistió. "Hay que defender los valores, y cualquiera que no los represente puede abandonar este país en cualquier momento si no está de acuerdo, esa es la libertad de todo alemán", dijo Lübcke.