Yanquis marchan imparables; ganan Mellizos, Medias Blancas y Atléticos

El abridor Gerrit Cole. EFE/ Jorge Campos/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 ago (EFE).- Lo Yanquis de Nueva York no paran de ganar y mantuvieron la racha triunfal en una jornada más de la Liga Americana de béisbol donde son líderes destacados en la División Este tras lograr la séptima victoria seguida.

Filadelfia volvió a la actividad el lunes después de una pausa de una semana por el coronavirus y tuvo que vérselas con el abridor estelar Gerrit Cole, el lanzador del momento en las Grandes Ligas, que obtuvo su decimonovena victoria consecutiva en campaña regular para guiar a los Yanquis a un triunfo de 6-3 sobre los Filis.

El segunda base DJ LeMahieu abrió la parte baja del primer episodio con un cuadrangular ante Jake Arrieta (0-1), quien jugó por primera vez desde que se sometió a una cirugía en agosto pasado y retirarle residuos óseos del codo derecho.

Después de que Jay Bruce empató la pizarra con un cuadrangular ante Cole en el tercer capítulo, Brett Gardner abrió la parte baja del episodio con un batazo por encima de la barda del jardín izquierdo, su primer jonrón a banda contraria de su carrera.

Aaron Hicks añadió un doblete productor en esa misma entrada para poner el juego 3-1, y el colombiano Gio Urshela le dio rumbo definitivo al partido con un bambinazo de tres anotaciones en la sexta entrada ante los lanzamientos del venezolano Deolis Guerra.

Cole ponchó a 4 en 6 innings, Cole (3-0) permitió una carrera y cinco imparables y ponchó a cuatro rivales, y otorgó una base por bolas con 91 lanzamientos en su debut en casa. Dejó el juego después de una pausa de una hora y siete minutos por lluvia antes de comenzar el séptimo episodio.

Mientras que los Yanquis (8-1) lograron la séptima victoria consecutiva, la mejor racha de las mayores.

Un sencillo remolcador del dominicano Nelson Cruz en la parte baja del noveno dio a los Mellizos de Minnesota una victoria 5-4 sobre los Piratas de Pittsburgh, su cuarta victoria seguida.

Cruz, que impulsó dos carreras para elevar su total de la temporada a 14 remolcadas, envió un lanzamiento del relevista Nick Burdi (0-1) sobre la cabeza del jardinero central Cole Tucker, con corredores en segunda y tercera y un out.

El dominicano Jorge Polanco comenzó el noveno con un sencillo, avanzó en un pasbol y volvió a avanzar en un elevado de out del venezolano Luis Arráez.

Los Piratas (2-8), que perdieron su quinto juego consecutivo y tienen el peor registro de las mayores, robaron una base ante el cerrador de los mellizos Taylor Rogers (1-0), pero no pudieron convertir.

El cubano José Abreu conectó un cuadrangular de dos carreras que igualó la pizarra en el séptimo episodio, el dominicano Leury García anotó en un lanzamiento salvaje en el octavo y el también antillano Yoan Moncada sacudió un jonrón solitario en el noveno que ayudó a los Medias Blancas de Chicago a ganar 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee en su demorado primer juego en casa.

Milwaukee debía haber disputado su primer juego del año en Miller Park en el inicio de serie contra San Luis, el fin de semana, pero quedó demorada luego de varios positivos por coronavirus -ocho jugadores- en los Cardenales. Los Cerveceros tuvieron su último encuentro el pasado miércoles en Pittsburgh.

Chicago sumó su quinta victoria al hilo, todas a domicilio. Su abridor, Carlos Rodón, tuvo que abandonar el montículo tras dos entradas por molestias en el hombro izquierdo, pero Ross Detwiler (1-0) trabajó una y un tercio en labor de relevo para la victoria y el dominicano Alex Colomé se anotó su segundo salvamento tras lanzar la novena.

La derrota fue al registro de David Phelps (1-1) luego de admitir dos imparables y una anotación en un episodio.

El dominicano Ramón Laureano y Chad Pinder batearon sendos sencillos de dos carreras en una gran quinta entrada con Oakland, y los Atléticos dieron paliza de 11-1 a los Marineros de Seattle.

Oakland llegó al plato en ocho ocasiones en el quinto episodio, todas en carreras tras batazos con dos outs.

El abridor dominicano de los Atléticos, Frankie Montás (1-1), tuvo apoyo suficiente y terminó la exitosa primera gira del año con tres triunfos en cuatro juegos del equipo.

Los Atléticos sacaron a 14 bateadores al plato en la quinta, y dejó las bases llenas tras un elevado de out de Marcus Semien que cerró la entrada.

Montás se anotó la victoria tras una sólida actuación en siete episodios, en los que concedió cuatro imparables y ponchó a nueve. El dominicano ha permitido dos carreras limpias o menos en sus tres aperturas.

Justus Sheffield (0-2) cargó con la derrota luego de una labor de cuatro episodios y dos tercios en la que admitió cuatro indiscutibles y otras tantas llegadas al plato.

La nota negativa de la jornada en el Joven Circuito fue la nueva lesión sufrida por el lanzador japonés Shohei Ohtani, quien sufre un esguince en el antebrazo derecho que le impedirá subir al montículo por los Angelinos de los Ángeles al menos durante las próximas cuatro a seis semanas, y posiblemente pondrá fin a su temporada, luego de apenas dos aperturas.

El gerente general de los Angelinos, Billy Eppler, anunció el lunes que Ohtani "tiene un esguince de grado 1 o 2" en una serie de músculos y tendones en el antebrazo, cerca del codo derecho.