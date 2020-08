Uruguay estudia flexibilizar el protocolo sanitario para retorno de los teatros

Fotografía de la entrada del teatro El Galpón este martes en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 4 ago (EFE).- Los teatros volverán a la actividad el próximo sábado bajo estrictas medidas sanitarias, sin embargo, las autoridades uruguayas estudian flexibilizar el protocolo para permitir, entre otras cosas, que haya contacto entre los actores durante la obra.

Así lo afirmó a la prensa el director del teatro El Galpón, Héctor Guido, quien reconoce el sustento científico del protocolo publicado días atrás de mantener un distanciamiento de dos metros pero que no previó cómo esto podría afectar a la actividad teatral.

Según el director, el principal cambio del protocolo estará en que la obligación de la distancia arriba del escenario pasará a ser una sugerencia.

En una reunión con las autoridades también se habló de la limitación que generaba la distancia de 5 metros exigida entre el borde del escenario y la primera fila ya que esto dificultaba a las pequeñas y medianas salas.

"Creo que la reunión fue muy positiva lo que se planteó, los actores planteamos esa rigidez de un espacio en el escenario que era muy limitante", acotó.

Este martes El Galpón anunció su ciclo "Teatro a puertas abiertas" en el que habrá espectáculos teatrales y musicales que contarán con la participación de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y la Sociedad Uruguaya de Actores.

Si bien la sala principal de este recinto tiene una capacidad de 800 personas, con los protocolos sanitarios aplicados únicamente habrá 200 lugares disponibles.

"Vamos a ir en forma muy lenta y progresiva y monitoreando todo. Sabemos que es un lugar muy seguro venir al teatro por todas las pautas que nos están dando y en ese sentido creo que los espectadores y el público en general no tiene por qué tener el menor temor de venir, vamos a darle todas las garantías para que sea un lugar muy sano", afirmó.

Por su parte, la directora nacional de Cultura de Uruguay, Mariana Wainstein, consideró que la reunión que mantuvieron con el sector teatral fue "interesante y amable" y sirvió para intercambiar ideas e incluso ponerse todas las partes de acuerdo "en casi todo".

"Se sugiere que se mantenga la distancia arriba del escenario pero en principio el protocolo que salió está bien y hay que hacerle algunos ajustes", enfatizó.

Asimismo, dijo que estos pequeños ajustes también se irán desarrollando en la medida en que se estudie el avance de la COVID-19 en Uruguay.

"Por suerte vamos bien como país, la pandemia no nos ha golpeado tan fuerte como en otros lugares del planeta, somos el primer país en la región en poder decir que estamos abriendo museos, teatros, vamos de a poco, dejemos que fluya y estoy segura que se van a ir acomodando las cosas", concluyó.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo, Uruguay tiene 1.291 casos positivos de COVID-19 (232 cursando la enfermedad) y 36 fallecidos.