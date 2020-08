Urshela sigue explosivo; Cruz y Tatis, oportunos; Abreu y Moncada, decisivos

EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 ago (EFE).- La jornada de las mayores volvió a tener la aportación y el protagonismo de los peloteros latinoamericanos que fueron decisivos en cada una de las facetas del juego, con el colombiano Gio Urshela, explosivo, en la ofensiva intratable de los Yanquis de Nueva York.

Mientras, los dominicanos Nelson Cruz, de los Mellizos de Minnesota, y Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, pusieron el bate oportuno, para dejar a los cubanos José Abreu y Yoan Moncada decisivos en un nuevo triunfo de los Medias Blancas de Chicago.

Urshela, con un bambinazo de tres anotaciones ayudó a los Yanquis a vencer por 6-3 a los Filis de Filadelfia que lograron la séptima victoria consecutiva.

El tercera base cartagenero de los Bombarderos del Bronx, que se fue de 4-1, dio rumbo definitivo al partido al mandar la pelota fuera del parque, en la parte baja de la sexta entrada, ante los lanzamientos del venezolano Deolis Guerra.

El cuadrangular de Urshela llegó dos días después que el sábado pegó su primer grand slam de la temporada y con los Yanquis ante los eternos rivales de los Medias Rojas de Boston.

Un sencillo remolcador de Cruz en la parte baja del noveno episodio dio a los Mellizos una victoria de 5-4 sobre los Piratas de Pittsburgh, la cuarta consecutiva que consiguen.

Cruz, que impulsó dos carreras para elevar su total de la temporada a 14 remolcadas, envió un lanzamiento del relevista Nick Burdi (0-1) sobre la cabeza del jardinero central Cole Tucker, con corredores en segunda y tercera y un out.

El dominicano Jorge Polanco comenzó el noveno con un sencillo, avanzó en un pasbol y volvió a avanzar en un elevado de out del venezolano Luis Arráez.

Tatis Jr. botó la pelota fuera del parque ante los lanzamientos del abridor Walker Buehler y ayudó a los Padres a vencer 5-4 a los Dodgers de Los Angeles.

La conexión cubano-dominicana fue la clave que permitió a los Medias Blancas vencer 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee en partido de interligas.

Abreu conectó un cuadrangular de dos carreras que igualó la pizarra en el séptimo episodio, el dominicano Leury García anotó en un wild pitch en el octavo y el también antillano Moncada aportó un jonrón solitario en el noveno que acabó de darle forma al triunfo de los Medias Blancas.

Chicago sumó su quinta victoria al hilo, todas de visitante. Su abridor, Carlos Rodón, tuvo que abandonar el montículo tras dos entradas por molestias en el hombro izquierdo, pero Ross Detwiler (1-0) trabajó una y un tercio en labor de relevo para la victoria y dominicano Alex Colomé se anotó su segundo salvamento tras lanzar la novena.

El bateo latino de los Medias Blancas estuvo siempre encendido con los cubanos Luis Robert de 3-1, con dos anotadas; Moncada de 5-3, con dos anotadas y una producida; Abreu de 5-2, con una anotada y tres remolcadas; y el receptor Yasmani Grandal de 4-1, con una impulsada, mientras que García se fue de 5-3, con una anotada.

También los Cerveceros tuvieron el apoyo del bate latino con los venezolanos Avisaíl García de 4-2, con tres remolcadas y Orlando Arcia de 3-1, con una anotada.

El dominicano Ramón Laureano, que se fue de 3-2, pegó sencillo de dos carreras en un gran quinto episodio de Oakland, y los Atléticos vencieron por paliza de 11-1 a los Marineros de Seattle.

Oakland llegó al plato en ocho ocasiones en el quinto episodio, todas en carreras tras batazos con dos outs. El abridor dominicano de los Atléticos, Frankie Montás (1-1), tuvo apoyo suficiente y terminó la exitosa primera gira del año con tres triunfos en cuatro juegos para el equipo.

Montás se anotó la victoria tras una sólida actuación en siete entradas, en las que concedió cuatro imparables y ponchó a nueve. El dominicano ha permitido dos carreras limpias o menos en sus tres aperturas.

Los Mets de Nueva York tuvieron el apoyo del dominicano Robinson Canó, que remolcó tres carreras antes de tener que salir del partido, lesionado, y el venezolano Wilson Ramos agregó un cuadrangular de dos carreras, que les ayudaron a derrotar 7-2 a los Bravos de Atlanta.

El recién nombrado cerrador venezolano Jairo Díaz sacó el out final en su segundo salvamento con los Rockies de Colorado que vencieron por 7-6 a los Gigantes de San Francisco.

Díaz sustituye a Wade Davis, que sufre un esguince en el hombro derecho.