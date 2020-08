Urge una resolución de la Conmebol y la FIFA ante el conflicto de la FEF para mover la selección

Fotografía de archivo la sede de la Conmebol el 21 de marzo de 2016 en la ciudad de Luque (Paraguay). EFE/Andrés Cristaldo Benítez/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 4 ago (EFE).- Carlos Galarza, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, apuntó este martes que urge la resolución de Conmebol y FIFA ante el conflicto en la organización local, a fin de agilizar la contratación del nuevo seleccionador para las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"Llevamos más de tres meses en un conflicto que se desató dentro de la FEF por la falta de comunicación e información, por lo que urge una resolución de Conmebol y de FIFA para poder trabajar. Eso es lo que queremos", resaltó Galarza.

El Directorio de la FEF se dividió el pasado 24 de abril, según la mayoría, porque su presidente, Francisco Egas, no informaba sobre las actividades que cumplía al frente de la institución.

"Mientras (Egas) no nos entregue un informe claro y contundente de las actividades económicas que ha realizado, no se podrá aprobar nada, tampoco se podrá iniciar el proceso de contratación del nuevo seleccionador", dijo el directivo a Efe.

Según Galarza, "Egas se ha comprometido a proporcionar un informe claro y contundente en la sesión de Directorio del próximo lunes, para conocer la situación económica real de la FEF y ahí sí comenzar el análisis de la contratación del nuevo seleccionador".

Galarza resaltó la predisposición que tuvieron para aceptar que Egas comandara la sesión de Directorio efectuada este lunes dentro de un gran hermetismo, pues desde su punto de vista, "el presidente de la FEF es Jaime Estrada, por lo que urge que Conmebol y FIFA ya se pronuncien sobre este conflicto".

Seis de los nueve miembros del Directorio resolvieron el pasado 24 de abril, durante una sesión ordinaria, remover a Egas de la presidencia y designaron a Estrada como su presidente, pero Conmebol y FIFA siguen reconociendo a Egas hasta concluir el análisis y resolver el conflicto.

Jordi Cruyff fue contratado como seleccionador en enero pasado pero no pudo dirigir ni un entrenamiento por diferentes razones, entre ellas la expansión de la pandemia del COVID-19, y renunció el pasado 23 de julio.

Galarza lamentó la falta de información de manera reincidente por parte de Egas, lo que los obligó en la sesión del lunes a no aprobar los términos de la renuncia de Cruyff hasta recibir un informe "claro y contundente".

La tendencia de los dirigentes locales es que el nuevo seleccionador sea ecuatoriano, que haya o esté trabando a nivel local, para ganar tiempo con miras al inicio de las próximas eliminatorias, en octubre.