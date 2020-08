Tenis.-Sara Sorribes se despide del torneo de Palermo ante la ucraniana Yastremska

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La tenista española Sara Sorribes no pudo superar la primera ronda del torneo de Palermo (Italia), primera cita del circuito de la WTA tras el parón por el coronavirus y que se disputa sobre tierra batida, tras caer este lunes ante la ucraniana Dayana Yastremska en dos sets por 6-3, 6-4.



La castellonense no tenía un estreno fácil en la reanudación de la temporada ya que enfrente tenía a la séptima cabeza de serie del evento, pero tuvo sus opciones de haber alargado el partido después de desperdiciar una gran ventaja en la segunda manga.



Tres 'breaks' le dieron la primera a Yastremska, pero Sorribes reaccionó en la segunda y arrolló a su rival para ponerse con un claro 4-0 que hacía presagiar que habría un tercer y definitivo parcial. Sin embargo, la española no pudo ganar ningún juego más desde entonces y dijo adiós al torneo.