Surinam con una deuda de 3.000 millones de dólares está en una catástrofe financiera

Imagen de archivo de Chandrikapersad Santokhi, el nuevo presidente de Surinam. EFE/Ertugrul Kilic/Archivo

San Juan, 4 ago (EFE).- El nuevo presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, anunció este martes que el país sudamericano arrastra una deuda de más de 3.000 millones de dólares, lo que ha sumido a ese territorio en una situación que describió como catástrofe financiera.

Santokhi, que fue el candidato del Partido de la Reforma Progresista (VHP), se convirtió en el presidente de Surinam tras suceder a mediados del pasado mes de julio al exmilitar Desi Bouterse, controvertida figura por su participación en un golpe de estado hace décadas y la condena por el asesinato de opositores.

Santokhi, en declaraciones a medios locales, señaló que hubo una "gestión inadecuada" de las finanzas públicas por parte del gobierno anterior de Bouterse.

Denunció además que el Ejecutivo de Bouterse gastó más de 60 millones de dólares para emplear a 3.600 funcionarios durante los últimos seis meses antes de las elecciones del 25 de mayo, una forma de actuar que definió como impropia cuando se acercan unas elecciones.

Dijo también que la última administración había hecho todo lo posible para obstaculizar el acceso del nuevo gobierno a las cuentas públicas, lo que catalogó como "un sabotaje de primer orden".

"Es evidencia de un gobierno inadecuado, poco ético e irresponsable. Eso no se hace como gobierno al pueblo de Surinam", sostuvo.

CADA CIUDADANO DEBE 5.000 DÓLARES

Señaló que dado que la deuda alcanza los 3.000 millones de dólares, eso significa que cada ciudadano adeuda 5.000 dólares.

Advirtió también que la deuda podría alcanzar los 4.000 millones de dólares estadounidenses en poco tiempo, además de agregar que es difícil entender cómo una administración pudo endeudarse hasta esos niveles.

Negó además la justificación de la pasada administración de que el dinero se destinara para financiar obras de infraestructuras, ya que estas se pagaron con fondos llegados de China.

"Todo se perdió sin ningún beneficio para la gente", dijo Santokhi.

Santohki fue elegido presidente a mediados de julio por la Asamblea Nacional, que también escogió al antiguo líder rebelde Ronnie Brunswijk, de 61 años, al frente del Partido de Liberación General y Desarrollo (ABOP), para el puesto de vicepresidente.

NO SE SABE CÓMO SE SOLUCIONARÁ LA SITUACIÓN DE BOUTERSE

Todavía no se conoce cómo se resolverá la situación de Bouterse, condenado pero sin que se haya emitido una orden de captura contra el.

Presidente y vicepresidente ya dejaron claro que respetarán la separación de poderes con respecto a un posible indulto a Bouterse.

Bouterse encabezó en 1980 un golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Henck Arron, lo que le situó como el "hombre fuerte" del país durante los años en que duró la dictadura.

En 1982, bajo sus órdenes, un grupo de soldados secuestró a 16 opositores y ejecutó a 15, mientras que el superviviente testificó contra el presidente, lo que originó que un tribunal emitiera una sentencia tras un larguísimo proceso judicial en su contra en noviembre de 2019.

El veredicto de un jurado compuesto por tres magistrados fue de 20 años de prisión, pero no fue emitida una orden de arresto contra el presidente del país, por lo que se abrió un periodo de incertidumbre legal que duró hasta los comicios de mayo y que hoy todavía se mantiene.