Sony espera una próspera Navidad para la consola PS5: Tim Culpan

(Bloomberg) -- Cuando Sony Corp. comenzó a desarrollar su siguiente consola de juegos, no podría haber imaginado que su lanzamiento coincidiría con la peor pandemia viral en un siglo. Y si los ejecutivos lo hubieran hecho, habrían tenido dificultades para comprender las implicaciones.Pero ahora el covid-19 está aquí, y la PlayStation 5, aún no.

Sony reiteró el martes un plan anterior para lanzar la nueva versión de su popular consola de juegos a más tardar en la temporada de fiestas de fin de año, lo que generalmente significa el período de Navidad. Eso no es muy luego, porque el modelo actual debe ser reemplazado para sacar el máximo provecho a un momento de extraordinaria demanda.

Desde el comienzo de la crisis, en febrero, la compañía japonesa y su rival Nintendo Co. se han dado cuenta de que las personas confinadas en casa son beneficiosas para el negocio de los juegos. A la Nintendo Switch, una consola portátil híbrida lanzada en 2017, le ha ido tan bien que las existencias de la compañía se agotaron. La firma dará a conocer sus resultados a fines de esta semana.

Los ingresos de la división de servicios de redes y juegos de Sony aumentaron 32% en el trimestre finalizado en junio frente a igual lapso del año pasado, lo que lo convierte en el mayor contribuyente al crecimiento en el período, según el anuncio de resultados de la compañía. Los ingresos operativos de la unidad se elevaron 68%, lo que representa más de la mitad del total corporativo.

Más importante aún para el futuro a largo plazo del negocio, los suscriptores del servicio PlayStation Plus aumentaron 24% a 45 millones, una señal de que Sony puede esperar un flujo aún más sostenido de ingresos mensuales de clientes cautivos.

Claro, eso suena obvio, pero en este momento, cuando la economía mundial está cayendo en picada y decenas de millones de personas han perdido sus empleos, habría sido razonable suponer que los bolsillos se ajustarían y que los juegos estarían más abajo en la lista de compras.

Otros sectores de Sony se han visto perjudicados: los segmentos de música, imágenes, productos electrónicos y sensores de imagen disminuyeron durante el período. Su división de servicios financieros es la única que también registró crecimiento.

Además, Sony espera una expansión mínima en las ventas en general para todo el año y una caída de 27% en las ganancias operativas. Los sectores de videojuegos y servicios financieros son los únicos puntos positivos. La división de películas de Sony podría tardar hasta tres años en recuperarse, señaló la compañía.

Como resultado, la mayor esperanza de Sony para el año radica en una división cuyo producto más esperado ni siquiera ha entrado en producción. Tampoco se ha definido la fecha de lanzamiento. Y aun así la PS5 podría ser el mayor beneficiario de este prolongado confinamiento global, siempre que pueda llegar al mercado a tiempo.

Los ejecutivos y accionistas de Sony, ansiosos por un regalo de Papá Noel, no pueden esperar a que llegue Navidad.

