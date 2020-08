Salud.-Los programas de vacunación producen un alto 'retorno de la inversión', ahorrando cientos de miles de millones

14/09/2005 Vacunación contra la poliomielitis en Nigeria SALUD AFRICA NIGERIA INTERNACIONAL CHRIS HONDROS



Los programas de inmunización ofrecidos en los países de ingresos bajos y medianos proporcionan un alto "retorno de la inversión" en términos de los costes económicos de las enfermedades que se previenen y los valores de las vidas que se habrían perdido, según un nuevo estudio dirigido por científicos del Centro Internacional de Acceso a Vacunas con sede en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, en Estados Unidos.



Los investigadores, que informan sus hallazgos en la edición de agosto de la revista 'Health Affairs', analizaron datos recientes sobre programas de inmunización destinados a prevenir 10 enfermedades infecciosas en 94 países de bajos y medianos ingresos.



El equipo de investigación generó estimaciones para el costo económico de las enfermedades y las pérdidas más amplias debido a la discapacidad y la muerte prematura que ocurrirían sin los programas, comparando esos costos con los costos de los propios programas.



Utilizando un modelo que tiene en cuenta los costos de tratamiento, los salarios perdidos y las pérdidas de productividad, los investigadores estiman que los costos evitados mediante la implementación de estos programas de inmunización ascenderán a 681.900 millones de dólares (579.640 millones de euros) para 2011-20 y 828.500 millones de dólares (704.250 millones de euros) para la próxima década.



Este beneficio neto estimado es aproximadamente 26 veces el costo de los programas de inmunización durante 2011-20, y aproximadamente 20 veces sus costos para los próximos diez años, de 2021 a 2030.



Un segundo análisis basado en los valores monetarios imputados de vidas que serán salvados por los programas de inmunización sugirió relaciones de beneficio neto versus costo para las dos décadas de más de 50 a 1.



"Este análisis muestra que los programas de inmunización ahora tienen y seguirán teniendo un alto retorno de la inversión", asegura el autor principal del estudio Bryan Patenaude, profesor asistente en el Departamento de Salud Internacional de la Escuela Bloomberg--. También ayuda a poner en perspectiva las inversiones en programas de inmunización junto con inversiones como programas de educación e inversiones en infraestructura que de otro modo no parecerían comparables".



El nuevo estudio se realizó bajo los auspicios del proyecto Decade of Vaccine Economics (DOVE) con sede en el Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Escuela Bloomberg. La investigación proporciona evidencia económica sobre las vacunas que pueden ser utilizadas por organizaciones como Gavi, la organización internacional de salud pública que patrocina programas de inmunización en países de bajos y medianos ingresos en todo el mundo.



"El objetivo aquí era mostrar el retorno de la 'inversión' en términos económicos o monetarios, no solo en términos de impacto en la salud --explica Patenaude--. Enmarcar las inversiones en salud en términos económicos puede ayudar a las organizaciones y los gobiernos a compararlas con otras inversiones sociales de manera explícita y concreta".



Para su análisis, los investigadores analizaron los datos de Gavi y otros disponibles sobre los costos de los programas de inmunización en 94 países de bajos y medianos ingresos contra la 'Haemophilus influenzae' tipo B causante de meningitis y el serotipo A de 'Neisseria meningitidis'; 'Streptococcus pneumoniae' causante de neumonía; virus de la hepatitis B; virus del papiloma humano; Virus de la encefalitis japonesa; virus del sarampión; rotavirus; virus de la rubéola (sarampión alemán), y virus de la fiebre amarilla.



En el análisis, los costos de estos programas ascenderán a un estimado de 25.200 millones de dólares (21.420 millones de euros) para 2011-20 y 39.900 millones de dolares (33.920 millones de euros) en 2021-30 para los 94 países de ingresos bajos y medios. Gavi alberga programas de inmunización, o lo ha hecho en el pasado reciente, en la mayoría de los países cubiertos por el análisis.



Los investigadores compararon estos costos estimados con los costos económicos estimados de las enfermedades en el escenario en el que no había inmunizaciones contra estos patógenos mediante dos modelos.



El primero fue un modelo de Costo de la Enfermedad con estimados para ítems de costo como el tratamiento de la enfermedad, la pérdida de los salarios de los cuidadores y la pérdida de productividad debido a discapacidad o muerte prematura. El modelo COI arrojó los costos evitados estimados de 681.900 millones de dólares (579.640 millones de euros) para 2011-20 y 828.500 millones de dólars (704.250 millones de euros) para la siguiente década.



El segundo modelo, un modelo de Valor de vida estadística (VSL), se basó en el valor estimado de una vida salvada, un cálculo derivado de las estimaciones de la voluntad de las personas de gastar dinero para reducir su riesgo de muerte. Según este modelo, los costos evitados serán de 1,31 billones de dólares y 2,1 billones para las dos décadas, respectivamente.



El retorno estimado de la inversión, la relación entre el ahorro neto obtenido por los programas y su costo, fue, por lo tanto, para la década 2011-2020, 26,1 usando el modelo COI y 51 usando el modelo VSL. Para la década 2021-30, esas cifras fueron 19,8 y 52.2, respectivamente.



"Obviamente, independientemente del enfoque que tome para estimar los beneficios, los programas de inmunización son de gran valor en términos de retorno de la inversión y tienen beneficios significativos con el tiempo", resume Patenaude.



Los investigadores agruparon las estimaciones de los 10 patógenos porque Gavi generalmente ofrece programas con inmunizaciones agrupadas de manera similar. Pero los investigadores notaron que el virus del sarampión era el mayor impulsor de los costos estimados relacionados con la enfermedad.



"Con la transición de algunos países del apoyo de los donantes, estos hallazgos se pueden utilizar para abogar por el financiamiento sostenido de la inmunización", dice Elizabeth Watts, investigadora asociada en el Centro Internacional de Acceso a Vacunas y coautora del estudio.



Los investigadores han seguido estudios más detallados de los beneficios económicos de los programas de inmunización y de los costos de dichos programas a nivel regional.