Salud.-Expertos instan a desactivar las notificaciones este verano para superar la adicción al móvil

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Expertos de Mundopsicologos.com han instado a desactivar las notificaciones del teléfono móvil durante las vacaciones de verano para ayudar a superar la adicción a estos dispositivos.



"El hecho de no recibir 'inputs' continuos para dirigir nuestra mirada hacia el móvil nos ayuda a ser más receptivos a lo que sucede en nuestro alrededor. Otra solución es activar el 'modo offline', para que nadie pueda molestar", detallan.



Otro de sus consejos es apagar el teléfono por la noche y no mirarlo hasta después del desayuno. "No hay nada peor que dejar el teléfono al lado de la cama, tal vez con vibración y notificaciones activas. La calidad del sueño es muy importante. Del mismo modo, es bueno no usar el móvil al despertarse. Comenzar el día con un bombardeo de notificaciones nada más abrir los ojos nos impide despertar de una manera tranquila y relajada. Especialmente cuando estás de vacaciones, decidir dedicar el tiempo adecuado para ti y tu descanso es más que legítimo", detallan.



Igualmente, piden no estar atento al móvil en comidas o cenas con amigos: "Vivir experiencias y personas sin pensar en la posible repercusión social de nuestras acciones te devolverá una agradable sensación de libertad y autenticidad perdida hace mucho tiempo".



Por último, insisten en la importancia de desinstalar aplicaciones adictivas: "Ya sean redes sociales, juegos, la bolsa de valores o cualquier aplicación de alto nivel, no importa. Si te das cuenta de que una aplicación se convierte en una razón para coger el móvil continuamente, para actualizar y mirar morbosamente, entonces es mejor tomar medidas. La relación con esta app podría haber degenerado en adicción y es bueno romper este hábito para recuperar tu libertad".