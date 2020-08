Salidas a bolsa de Goldman logran buen precio en julio: Gráficos

(Bloomberg) -- En julio, un mayor número de salidas a bolsa lideradas por Goldman Sachs Group Inc. en EE.UU. alcanzaron un precio por encima del rango que en cualquier mes anterior registrado. Esta buena racha precede a dos grandes salidas a bolsa lideradas por Goldman esta semana: Rocket Cos Inc. y Rackspace Technology Inc. Las ofertas de ventas iniciales de este año que superaron las horquillas de precios cerraron el lunes con un alza de un 56% de media, según datos recabados por Bloomberg, lo que eclipsa el rendimiento del 15% en todos los demás debuts bursátiles de 2020.

Nota Original:Goldman IPOs Price Above Range at Highest Rate on Record: Chart

©2020 Bloomberg L.P.